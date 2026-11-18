Samedi soir, au théâtre des jeunes créateurs, Mohamed Hédi Agrebi a présenté « Dada », une création entre héritage soufi et sonorités contemporaines. Dans une ambiance intime, l'artiste a revisité notre patrimoine sans le trahir. Il a offert au public un voyage spirituel où chaque note semble chercher son chemin vers l'essentiel.

Les lumières baissent et le piano parle en premier. Samedi 14 novembre, à la Cité de la culture, c'est le pianiste californien Kyle Shafer qui a ouvert « Dada » par un solo. Le ton est donné : sérénité, sensualité et une maîtrise qui ne cherche pas à briller mais à installer un climat. Au fil de la soirée, il fera aussi entendre « El Ghanja Mamou Ainaya ». Puis Mohamed Hédi Agrebi est monté sur scène et la soirée a vraiment commencé.

Derrière le nom, une voix intérieure

« Dada » est d'abord un surnom. Son père, l'artiste Samir Agrebi, l'appelle ainsi depuis sa naissance. Pour Mohamed Hedi, ce nom est devenu bien plus qu'un mot d'enfance : une façon de se réconcilier avec soi-même et d'assumer pleinement qui l'on est. Est-ce donc sa voix intérieure que le public a entendue sur scène? « Oui, c'est ça, nous a-t-il confié. C'est être dans mon intimité pour dévoiler tout ce que j'ai à dévoiler. »

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Et il se dévoile, chanteur à la voix de baryton, formé à l'Institut supérieur de musique de Tunis, il est aussi saxophoniste. Cette fois, il a remplacé son saxophone par un aérophone électrique, un nouvel instrument qu'il a choisi d'apprendre. Entre les morceaux, il parle au public, plaisante, raconte dans une ambiance intime et conviviale.

Le oud, l'instrument indispensable

Le concert a pourtant commencé avec un vide. Arrivée en ratard, la oudiste Ghalia Ben Halima n'a rejoint ses camarades que plus tard dans la soirée. Son arrivée a tout changé : le oud est venu ajouter une profondeur, une chaleur, une splendeur qui manquaient au début. L'artiste l'a d'ailleurs reconnu sur scène. Interrogé après le spectacle, il explique simplement : « Ce sont les conditions du direct. Mais le oud est un instrument principal dans notre musique. Sans lui, ça me déséquilibre aussi. » Une évidence que le public a ressentie avant même qu'elle ne soit dite.

Rappelons que Ghalia Ben Halima vient de remporter, le 30 octobre, le premier prix du concours de oud de la 34e édition du Festival de musique arabe de l'opéra du Caire. Autour d'elle et de Kyle Shafer, on retrouvait Zoubayer Messai au tar, d'une grande délicatesse, Amine Haddaoui à la basse et Necym Manaa, Tanit d'or aux dernières JMC, à la batterie. Des musiciens de talent, chacun avec sa sensibilité, donnent à « Dada » toute sa richesse et en font une véritable aventure collective.

Chanter nos racines

Avec « Dada », Mohamed Hedi Agrebi a fait un choix clair: chanter notre histoire, nos racines. La poésie de Mohamed Sghaïer Ouled Ahmed, les chants soufis et le répertoire populaire se succèdent comme les étapes d'un même voyage spirituel. Il a chanté aussi « El Wakt », un texte contemporain composé par son père. Un moment chargé d'émotion où le fils prolonge la voix du père. Puis le voyage a pris la route du Kef, avant de s'achever sur « Mawlaya ».Mais comment toucher au patrimoine sans l'abîmer ? Pour l'artiste, tout commence par la connaissance. Quand on connaît un répertoire et qu'on comprend ce qui est intouchable on peut créer du neuf sans le déformer. Il cite l'exemple d'« Ilahi », dont la mélodie était particulièrement complexe. Il a passé beaucoup de temps à la travailler, pour lui trouver une nouvelle logique musicale sans changer le sens. Il refuse les ajouts rythmiques gratuits sans recherche. Son approche consiste à réarranger pas à défigurer.

Tout est question d'effort

Sur Mosaïque FM, l'artiste avait déclaré que le seul véritable artiste, c'est Dieu. Comment se voit-il alors lui-même ? Sa réponse tient en un mot : l'effort. « Le musicien doit s'efforcer de faire de l'art, comme tout artiste, comme un sportif, par exemple. Il doit faire plus d'efforts que l'ordinaire pour que le public vibre.

Après tout, la musique est un moyen d'expression ». La perfection, explique-t-il, appartient à l'art lui-même. Ce que lui et ses musiciens proposent c'est seulement une expression habitée par un sens artistique. Ils sont toujours en recherche.

À la fin du spectacle, Mohamed Hedi Agrebi a tenu à remercier Serial Dreamer Productions, la maison de production canadienne qui porte le projet depuis sa naissance en résidence au Palais Ennejma Ezzahra en 2025. Depuis, « Dada » a voyagé de Sidi Bou Saïd au théâtre Ibn-Rachiq, puis à la Cité de la culture. Un projet qui se renouvelle à chaque concert et qui mérite aujourd'hui de voyager plus loin. Les scènes des festivals, en Tunisie et ailleurs, semblent la prochaine étape naturelle. Reste à savoir lesquelles lui ouvriront leurs portes.