« Bord à bord » de Sahar Al Achi décroche la Rose des sables d'or et le Prix du public. Le palmarès distingue également des réalisateurs iranien, congolais et indien, tandis que « Mariam » de Rabab Ben Rahouma est récompensée dans les compétitions jeunesse.

Le cinéma tunisien s'est particulièrement illustré au palmarès du Festival international du cinéma dans le désert. «Bord à bord» de Sahar Al Achi a remporté la Rose des sables d'or, la plus haute distinction de la compétition officielle, ainsi que le Prix du public. Un double sacre qui place le film tunisien au coeur de cette édition et témoigne de sa réception favorable, aussi bien auprès du jury que des spectateurs.La compétition officielle a également récompensé des oeuvres issues de différentes scènes cinématographiques internationales. Le Prix spécial du jury a été attribué à «Volat» du réalisateur iranien Ali Reza Zarei.

La Rose des sables d'argent est revenue à «Kumbuka Maene Eli» du réalisateur congolais Lubi Ikosimba, tandis que la Rose des sables de bronze a distingué «Washing Machine» du réalisateur indien Anand Singh Chauhan. La création tunisienne a également été mise à l'honneur dans les compétitions jeunesse, avec le Prix du meilleur film décerné à «Mariam» de Rabab Ben Rahouma. À travers ce palmarès, le Festival international du cinéma dans le désert met en lumière une diversité de propositions cinématographiques et de regards, en faisant dialoguer des oeuvres venues de plusieurs horizons. La double distinction accordée à «Bord à bord» et le prix attribué à «Mariam» soulignent, par ailleurs, la présence remarquée de la création tunisienne dans les différentes compétitions du festival.

Le palmarès

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Prix spécial du jury : «Volat» d'Ali Reza Zarei (Iran).

Rose des sables d'or : «Bord à bord» de Sahar Al Achi (Tunisie).

Rose des sables d'argent : «Kumbuka Maene Eli» de Lubi Ikosimba (Congo).

Rose des sables de bronze : «Washing Machine» d'Anand Singh Chauhan (Inde).

Prix du meilleur film-Compétitions jeunesse: «Mariam» de Rabab Ben Rahouma.

Prix du public : «Bord à bord» de Sahar Al Achi.