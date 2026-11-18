On a souvent affirmé que l'absence de certains leviers stratégiques finit par freiner l'instauration d'une réelle dynamique d'investissements, notamment productifs et innovants. Cette absence immobilise même, selon certaines analyses, l'activité économique dans son ensemble.

On retient, ainsi, ce manque d'une vision claire qui aurait permis, certainement, de définir un cap financier bien précis sur le long terme et d'aider, ainsi, les capitaux à mieux planifier et sécuriser leurs activités. On retient, aussi, l'indisponibilité d'un écosystème favorable et incitatif, notamment en termes d'infrastructure moderne et appropriée, d'un système d'accès aux financements motivant et d'une administration souple et performante. Comprendre, un environnement qui encourage la prise de risques, calculés bien entendu.

On parle, par ailleurs, de l'indisponibilité d'une cartographie économique et territoriale bien orientée qui aiderait les investisseurs à identifier les potentialités régionales et les ressources disponibles et les filières et autres chaînes de valeur à développer. Un constat qui justifie cette concentration et cette saturation pénalisantes.

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Sans parler, bien évidemment, de l'insuffisance du cadre réglementaire et législatif qui, de l'avis de tous, ne permet pas à notre environnement des affaires de bien s'adapter aux nouveaux modèles économiques, d'attirer les investissements productifs et d'élargir le niveau d'innovation, surtout industrielle.

Et c'est, certainement, la gravité de ces défaillances qui justifie le projet de révision du Code de l'investissement, annoncé tout récemment par le ministre de l'Economie et de la Planification.

Soutenu par une carte interactive des potentialités régionales, ce programme ambitionne de stimuler l'innovation, d'orienter les capitaux vers les filières à forte valeur ajoutée et d'optimiser le suivi économique et financier.

il projette, en même temps, de mieux aligner les nouveaux projets sur les objectifs stratégiques des différents programmes de redressement économique. En plus, bien entendu, de la sécurisation des investissements et la garantie de leur rentabilité.

Sans oublier sa capacité à accélérer la décentralisation, à garantir un meilleur rééquilibrage économique et financier et à servir, ainsi, la justice sociale. Des leviers incontournables qui, une fois activés, ne manqueront pas de bien canaliser tout le potentiel régional, de le valoriser et de mieux le capitaliser. De tels facteurs ne feront qu'inscrire notre économie dans une dynamique de croissance globale et durable.

Toutefois, pour bien conduire ce projet de révision, il est important, comme le recommandent les experts financiers, d'assurer sa conformité réglementaire et sectorielle, d'élargir la composante digitale et technologique, de peaufiner les différents montages financiers et de miser sur un capital humain qualifié.