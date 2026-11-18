Tunisie Telecom a réaffirmé son engagement en faveur du développement du capital humain et de la transformation numérique à l'occasion de sa participation en tant que partenaire officiel à la nouvelle édition de MED RH, organisée les 13 et 14 novembre 2026 en Tunisie, sous le thème "Organisations en mutation, vagues de fond".

Ce rendez-vous, qui réunit les professionnels du management du capital humain, a constitué une occasion d'échanger autour des mutations qui transforment les entreprises et des nouveaux enjeux liés à la gestion des ressources humaines.

À cette occasion, Tunisie Telecom a mis en avant sa vision du capital humain, considéré comme un levier stratégique de création de valeur, d'innovation et de performance durable, mais également comme un facteur déterminant de la réussite de sa propre transformation numérique.

L'opérateur a marqué sa participation par un stand technologique présentant les nouvelles perspectives offertes par le digital et les solutions technologiques au service de l'évolution des métiers et des organisations.

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Ses représentants ont également pris part à plusieurs panels et échangé avec des professionnels du capital humain, du marketing et des technologies de l'information (IT).

Les discussions ont notamment porté sur la digitalisation des pratiques, le développement des compétences, l'innovation managériale, l'attractivité des talents et l'accompagnement du changement, autant de défis auxquels sont confrontées les organisations dans un environnement professionnel en constante évolution.

À travers sa participation à MED RH 2026, Tunisie Telecom entend ainsi confirmer son engagement en faveur d'un écosystème professionnel ouvert à l'innovation, au partage des connaissances et à l'évolution des pratiques managériales.