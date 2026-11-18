L'Inde s'apprête à simplifier ses procédures de délivrance de visas aux ressortissants étrangers, avec une réduction de 65 à 70 % du nombre de champs à renseigner dans les formulaires de demande. Cette réforme, annoncée le 11 novembre 2026 par le ministère indien de l'Intérieur, prévoit également une réorganisation des catégories de visas, dont le nombre passe de 13 à 9, tandis que les sous-catégories sont ramenées de 49 à 23.

L'objectif est de faciliter les démarches des voyageurs étrangers et de rendre le dispositif plus lisible, notamment pour les touristes, les étudiants, les patients, les investisseurs et les professionnels. Les nouvelles dispositions devraient être pleinement opérationnelles d'ici à la fin de 2026, après la mise à jour des systèmes informatiques chargés du traitement des demandes.

Parmi les principaux changements figure le remplacement du visa touristique par un "visa visiteur", décliné en deux formules. Le visa V-1, valable 30 jours avec entrées multiples, autorise notamment les séjours touristiques, les réunions d'affaires, les consultations médicales, les retraites de bien-être et certaines formations culturelles de courte durée.

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Le visa V-2, quant à lui, peut être délivré pour une durée d'un, cinq ou dix ans. Il couvre les mêmes activités que le V-1, ainsi que l'alpinisme. Une autorisation de six mois avec entrées multiples est spécifiquement prévue pour cette dernière activité.

La réforme concerne également les visas médicaux. Les catégories M-1, destinées aux traitements médicaux conventionnels, et M-3, réservées aux soins relevant des systèmes AYUSH, seront délivrées par défaut pour une durée d'un an avec entrées multiples. Des visas spécifiques sont également prévus pour les accompagnateurs des patients.

Dans le domaine de l'éducation, les visas étudiants sont regroupés en deux catégories : S-1, couvrant les études scolaires et universitaires, et S-2, destinée notamment aux doctorants, chercheurs, enseignants invités, stagiaires et étudiants en échange.

Le dispositif prévoit aussi une réorganisation des visas d'affaires en deux catégories, B-1 et B-2, afin de distinguer les activités commerciales de longue durée des missions contractuelles de courte durée. Des dispositions spécifiques sont introduites pour les experts techniques, les ingénieurs et les spécialistes étrangers intervenant dans les entreprises indiennes.

Pour les voyageurs tunisiens, cette réforme présente un intérêt dans la mesure où elle porte sur le régime général des visas accordés aux ressortissants étrangers. Les conditions d'éligibilité propres à chaque nationalité demeurent toutefois applicables. Les modalités précises de dépôt des demandes pour les Tunisiens, notamment concernant l'accès au visa électronique, doivent être vérifiées auprès de l'ambassade de l'Inde à Tunis.