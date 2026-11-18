Le sélectionneur national des moins de 23 ans a dévoilé son onze de départ pour affronter le Gabon, aujourd'hui 17 novembre à 15h30, à l'occasion de la manche retour du deuxième tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations U23. Pour ce rendez-vous important, la sélection tunisienne s'appuiera notamment sur Amine Allala, désigné capitaine, ainsi que sur un onze articulé autour de joueurs tels que Rayen Boukadida, Youssef Harch et Omar Ben Ali.

Le onze de départ se compose d'Anes Khardani dans les buts, avec Amine Allala, Amine Ilyes Krouler, Rayen Boukadida, Youssef Harch, Ala Derbali, Dhirar Brik, Hamza Laabidi, Rayen Anane, Omar Ben Ali et Rayen Loumi. Sur le banc, le staff technique pourra notamment compter sur Moataz Hanzouli, Jibril Moumen, Anis Doubal, Jossef Ettaïeb, Nassim Dandeni, Youssef Becha et Zayon Chtaï-telamio. Les Aiglons tenteront de réaliser une prestation convaincante pour poursuivre leur parcours vers la phase suivante de la compétition.