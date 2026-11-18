La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a présenté le bilan 2026 de son département devant les deux chambres du Parlement. Elle a détaillé le soutien aux festivals, les projets d'infrastructure en région et les réformes en préparation, dont un projet de régularisation concernant près de 950 agents contractuels.

La présentation a eu lieu lundi à l'aube, lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts consacrée à la mission du ministère. La ministre a répondu aux questions des parlementaires sur le financement de la culture, les équipements en région, les réformes et les échanges internationaux.

Les festivals d'été bénéficient de 12,315 millions de dinars de soutien

Le volume global du soutien public alloué par le ministère dans les différents domaines culturels a atteint environ 45 millions de dinars, dont 12,315 millions de dinars au profit des festivals d'été.

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Amina Srarfi a précisé que l'attribution de ce soutien obéit à des conditions légales, notamment la régularité de la situation fiscale, la présentation d'un dossier complet et des rapports littéraires et financiers, ainsi que l'obtention des autorisations nécessaires pour les spectacles d'artistes étrangers.

L'évaluation tient compte de la qualité et de la diversité de la programmation, de son adéquation aux spécificités de la région, de la disponibilité d'un lieu adapté et du rayonnement national et international de l'événement. Le ministère examine aussi le budget prévisionnel, la capacité à mobiliser des ressources propres par le parrainage, le mécénat ou les partenariats, la gestion des fonds publics et l'impact économique et social. Il assure un suivi et une évaluation périodiques.

Un projet de régularisation pour près de 950 agents contractuels

Le ministère a préparé et soumis un projet de décret portant sur la régularisation de la situation professionnelle de près de 950 agents contractuels travaillant au ministère ou dans les établissements publics sous sa tutelle. Le projet doit encore suivre les étapes requises avant son adoption.

En coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, un projet de décret conjoint a également été préparé pour adapter les horaires administratifs des maisons de culture et des complexes culturels aux activités artistiques.

Des réformes en préparation pour le patrimoine, le théâtre et le cinéma

Plusieurs projets de textes ont été soumis pour validation et promulgation. Ils portent sur les mesures suivantes.

La création d'un Office national du patrimoine pour restructurer et regrouper les institutions concernées.

pour restructurer et regrouper les institutions concernées. La révision du code de protection du patrimoine archéologique et historique.

La création d'un établissement de la Cité de la culture par la restructuration d'établissements existants.

L'organisation des centres des arts dramatiques et scéniques et leur rattachement au Théâtre national.

Le développement du fonds d'encouragement à l'investissement dans la création littéraire et artistique.

L'octroi des aides à la production cinématographique attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image (CNCI).

La réorganisation de la structure du ministère.

Le ministère poursuit également la préparation des textes d'application de la loi sur l'artiste. Ils concernent notamment les cartes professionnelles, les spectacles d'artistes étrangers et la sécurité sociale des artistes. Les textes qui régissent l'acquisition des oeuvres théâtrales et les conservatoires de musique et de danse font aussi l'objet d'une révision.

Vingt-huit projets d'infrastructure estimés à 430 millions de dinars

Le coût global des 28 projets d'infrastructure culturelle suivis dans les régions s'élève à environ 430 millions de dinars. Ces projets couvrent l'extension, l'aménagement et la réhabilitation d'équipements, ainsi que la création de nouvelles institutions.

Le ministère compte 732 institutions culturelles sur le territoire tunisien. Ce réseau comprend les délégations régionales de la culture, les complexes et maisons de culture, les bibliothèques publiques, les centres des arts dramatiques et scéniques et les conservatoires publics de musique et de danse.

Entre 2025 et 2026, le ministère a régularisé la situation foncière de 35 biens immobiliers et réceptionné 60 projets, dont 14 portant sur la création de nouvelles institutions culturelles. Il poursuit aussi un programme annuel d'équipement de quelque 25 institutions en chaises, rideaux, écrans de projection et habillage des scènes, pour un coût d'environ 2,5 millions de dinars.

Vingt et un centres des arts dramatiques et scéniques en activité

Les 21 centres des arts dramatiques et scéniques poursuivent leurs activités, notamment à travers les rencontres théâtrales du Centre à Kairouan. Parmi les manifestations de 2026 figurent le festival du théâtre expérimental à Médenine, le festival du théâtre et de la société à Siliana et le festival Ali Ben Ayed à Ben Arous.

Quatre centres, à Siliana, Ben Arous, Bizerte et Gafsa, préparent de nouvelles productions. Ceux de Kébili, Jendouba, Kairouan et Tataouine travaillent à régler leurs dettes et arriérés financiers en vue de reprendre leurs activités.

Le nouveau siège du centre de Sousse a été inauguré en 2026. Les travaux du siège de Siliana se poursuivent et ont atteint un stade avancé.

Plus de 1,4 million de visiteurs dans les sites et musées

Les sites, monuments et musées ont enregistré plus de 1,4 million de visiteurs en 2026. Leurs recettes ont dépassé 24 millions de dinars, en hausse de 36 % par rapport à l'année précédente.

Le ministère attribue cette évolution aux travaux de restauration, de conservation et d'entretien, à la réouverture de plusieurs sites et musées, ainsi qu'à l'amélioration de l'accueil, de l'éclairage et de la sécurité.

La valorisation du patrimoine passe aussi par une carte interactive du circuit andalou de Testour, l'accueil de manifestations culturelles dans les sites et musées et l'organisation d'expositions temporaires à l'étranger, notamment en Italie, aux États-Unis et en Arabie saoudite.

Les bibliothèques publiques comptent 2,8 millions de lecteurs

Le ministère a proposé des recrutements au titre du budget 2027 pour pourvoir des postes vacants dans certaines bibliothèques publiques. Il poursuit son programme d'investissement dans les équipements et les espaces destinés aux enfants et aux adolescents. Le bilan fait état de 8,7 millions de livres lus et prêtés et de 2,8 millions de lecteurs.

Des espaces de lecture adaptés aux personnes malvoyantes et non voyantes ont été aménagés notamment à Sfax, Gabès et Sidi Ismail, dans le gouvernorat de Béja. Ils disposent de livres audio, d'ordinateurs, de casques et de claviers en braille. Le ministère poursuit l'acquisition de mallettes de lecture assistée et enrichit les fonds en braille et en livres sonores à la Bibliothèque nationale et dans les bibliothèques publiques.

Le Championnat national de lecture mobilise environ 40 000 participants de différentes tranches d'âge. Une enveloppe annuelle de 6 millions de dinars finance l'acquisition de livres et de magazines tunisiens et étrangers pour les bibliothèques publiques. Le soutien au papier destiné aux maisons d'édition s'élève à 2,8 millions de dinars. En 2026, 23 livres et 17 numéros de quatre magazines culturels et patrimoniaux ont été publiés.

Plus de 1 300 clubs dans les maisons de culture

Les maisons de culture accueillent plus de 1 300 clubs et organisent plus de 2 000 manifestations par an à destination des enfants et des jeunes. La ministre a rappelé leur rôle dans la prévention de la consommation de drogues, de la violence et du décrochage scolaire.

Le bilan recense 202 manifestations consacrées aux comportements à risque, 42 à la lutte contre la toxicomanie, 16 à la sensibilisation aux risques de la migration irrégulière, 93 à la prévention de la violence et 470 à l'insertion par la culture et les arts.

Le Festival national des clubs de théâtre et le Concours national des clubs d'arts plastiques ont contribué à la production de plus de 300 oeuvres théâtrales et de 1 200 oeuvres plastiques, avec plus de 5 000 participants. La ministre a réaffirmé la volonté de soutenir les artistes et les créateurs et d'améliorer leurs conditions professionnelles et sociales.

La Cité de la culture a accueilli plus d'un million de visiteurs

La Cité de la culture a reçu plus d'un million de visiteurs pendant la saison 2025-2026. L'organisation de manifestations nationales et internationales a contribué à son activité et à ses recettes.

Intégrée au circuit touristique de Tunis, la Cité figure dans le réseau international de la Route de la soie des institutions d'art et de culture de l'Unesco. Un projet vise également à valoriser sa tour comme vitrine culturelle et touristique.

En 2026, ses productions d'opéra, de ballet, de théâtre, de musique et d'arts populaires ont suscité une demande internationale et généré des recettes en devises. La Cité accompagne aussi les initiatives artistiques de la conception à la première représentation.

Trois nouvelles salles de cinéma à Hammamet, Mahdia et Kairouan

Trois salles de cinéma commerciales ont ouvert en 2026 à Hammamet, Mahdia et Kairouan. Selon la ministre, la hausse de la production tunisienne, subventionnée ou non, et la fréquentation des salles et des maisons de culture ont encouragé de jeunes promoteurs à investir.

Le ministère prépare un cadre juridique prévoyant des aides financières et des incitations fiscales pour les investisseurs dans la distribution et l'exploitation cinématographiques.

La diplomatie culturelle et les priorités du plan 2026-2030

Le ministère entend renforcer la présence de la culture tunisienne à l'étranger en élargissant les partenariats bilatéraux et multilatéraux, en soutenant les coproductions et en encourageant la participation des artistes et créateurs tunisiens aux manifestations internationales.

Amina Srarfi a inscrit la poursuite des réformes dans le plan de développement 2026-2030. Elle a appelé à s'appuyer sur le dialogue et la coopération entre les acteurs du secteur pour renforcer le rôle des établissements culturels dans leur région.