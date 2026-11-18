Pour la première fois de sa carrière, Balla Gaye 2 (Balla Gaye) délocalise son open press en Casamance, précisément à Ziguinchor, à quelques jours de son combat contre Ada Fass (Fass-Benno), prévu le 29 novembre 2026. Un retour aux sources qui alimente les supputations. Certains y voient une stratégie destinée à se prémunir contre les éventuelles pratiques mystiques de son jeune adversaire.

Hier, mardi 17 novembre, Balla Gaye 2 était au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour y tenir son open press. Depuis le début de sa carrière, en 2005, le « Lion de Guédiawaye » n'avait jamais organisé un tel rendez-vous en Casamance, la terre de ses parents, tous originaires de cette région verdoyante. Un choix qui n'est certainement pas anodin.

Depuis le décès de son père, Double Less, survenu le 5 septembre 2021, Balla Gaye 2 s'était fait rare en Casamance. Il ne s'y rendait plus pour s'y ressourcer mystiquement. Son père y séjournait pendant plusieurs semaines pour rassembler l'arsenal mystique destiné à ses héritiers. Pourtant, après ses saisons fructueuses ou ses grandes victoires, il sillonnait les profondeurs de la Casamance naturelle pour organiser la « Caravane de la paix ».

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C'était sa manière de contribuer à l'effort de ses parents et de leur témoigner sa reconnaissance pour leur rôle supposé dans ses succès. Mais l'aîné de Sa Thiès avait fini par couper le « cordon ombilical » avec ses parents du Sud.

Sur le plan mystique, il avait fait appel à d'autres personnes pour assurer sa protection. Seulement, face à ses performances en baisse et à la facilité avec laquelle certains adversaires parvenaient à le mettre en difficulté, au point que certaines de ses défaites semblaient inexplicables aux yeux de ses supporters, le lutteur a visiblement décidé de renouer avec ses racines et de lancer un appel à la Casamance.

Le premier acte posé dans ce sens a été d'associer la tradition casamançaise à son récent rendez-vous avec la presse. Ce jour-là, le leader de l'école Balla Gaye s'était habillé aux couleurs de la tradition casamançaise et avait esquissé des pas de danse au rythme des sonorités mandingues et diolas, comme pour signifier à ses parents qu'il était de retour aux sources.

C'est également à cette occasion qu'il avait lancé un appel solennel à Albourakh Events pour l'aider à organiser son prochain open press en Casamance. Le promoteur et ses collaborateurs lui ont réservé une suite favorable. Mais que cache cette volonté affichée de renouer avec la Casamance ?

Selon plusieurs observateurs, Balla Gaye 2 redouterait la puissance mystique d'Ada Fass. Il ne voudrait surtout pas être atteint et perdre facilement son duel. Pour preuve, interpellé sur la dernière victoire de son adversaire face à Eumeu Sène, le 19 avril 2025, Balla Gaye 2 avait répondu en ces termes : « Tout le monde sait qu'Eumeu Sène est un grand champion, mais ce jour-là, il n'y a pas eu de combat. »

Ce retour aux sources permettra-t-il à Balla Gaye 2 de tirer son épingle du jeu, le dimanche 29 novembre ? Rien n'est moins sûr. Une chose est toutefois certaine : le lutteur a également renoué le fil de ses relations avec certains foyers religieux, sollicités pour prier en faveur de sa victoire.