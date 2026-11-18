Les retenues d'eau enregistrées dans les barrages depuis le mois de septembre dernier ont atteint 1,2 milliard de m3, contre 340 millions de m3 durant la même période de l'année précédente, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Équipement, de l'Eau et des Forêts, Nizar Baraka.

En réponse à des questions orales à la Chambre des conseillers portant sur la souveraineté hydrique et la protection contre les inondations, M. Baraka a précisé que le taux de remplissage des barrages s'élève à 66,2%, avec des réserves frôlant les 11,2 milliards de m3, notant que cette situation permet de garantir l'approvisionnement en eau potable pendant au moins deux ans, voire plus selon les régions.

La succession des années de sécheresse et la survenue d'inondations imposent de renforcer les mesures de préparation face aux phénomènes climatiques extrêmes, a-t-il soutenu, indiquant que son département travaille à l'élaboration d'une stratégie de sécurité hydrique fondée sur les projections futures établies à l'échelle des bassins hydrauliques à l'horizon 2050.

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Selon M. Baraka, cette stratégie repose sur la poursuite de la politique de construction des barrages et l'accélération de leur réalisation, le renforcement des interconnexions entre les bassins hydrauliques, le développement du dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées, ainsi que la rationalisation de la consommation et l'amélioration du rendement des réseaux de distribution d'eau potable et d'irrigation.

A cet égard, le ministre a présenté les mesures visant à renforcer l'anticipation des risques d'inondation, évoquant notamment la mise en place du système « Vigicrues », destiné à surveiller les risques de crues des cours d'eau et à permettre de déclencher des alertes jusqu'à trois jours avant un éventuel danger, afin de protéger les populations rurales.

Et d'ajouter que son département, en coordination avec le ministère de l'Intérieur et le Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles (FLCN), a pris les dispositions nécessaires pour permettre aux habitants des zones menacées par les inondations de recevoir des SMS les avertissant à l'avance des risques encourus.

S'agissant de l'amélioration des prévisions météorologiques, M. Baraka a expliqué que les présidents des communes reçoivent quotidiennement des bulletins météorologiques spécifiques à leurs communes, afin d'améliorer la précision des prévisions et d'étendre leur horizon de trois à dix jours et de renforcer les capacités d'anticipation et de préparation face aux évolutions météorologiques éventuelles.

Ces efforts s'accompagnent d'un suivi de la vitesse d'écoulement des oueds et de l'évolution de leurs débits, afin d'évaluer les risques liés aux fortes crues, a-t-il fait savoir, rappelant que l'approche adoptée repose sur l'identification, la prévision et la mise en oeuvre des mesures nécessaires.

Le ministre a, en outre, assuré qu'un nouvel atlas des zones exposées aux inondations, tenant compte de l'apparition de risques dans des régions qui n'étaient pas auparavant concernées par ce phénomène, est en cours d'élaboration. Il a enfin fait état d'une coordination avec le département chargé de l'urbanisme afin d'éviter toute nouvelle construction dans les zones exposées aux risques d'inondation.