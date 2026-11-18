La Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, a reçu, mardi à Rabat, l'ambassadeur, représentant permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies, M. Mike Waltz, qui effectue une visite de travail dans le Royaume.

Selon un communiqué du Département de la Cheffe du gouvernement, cette rencontre a été l'occasion de mettre en avant les relations d'amitié historiques et le partenariat stratégique solide unissant le Maroc et les États-Unis, ainsi que les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun, au service des intérêts partagés des deux pays à l'avenir, et ce dans le cadre de la dynamique que connaissent les relations maroco-américaines sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et de son excellence le Président Donald Trump.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont également abordé plusieurs questions régionales et internationales d'actualité, soulignant l'importance de poursuivre la coordination et la concertation permanente en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international, ajoute la même source.