Dans le cadre des préparatifs du prochain congrès de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), prévu le 5 décembre 2026 au Palais des Congrès, le sous-comité Mobilisation a entamé, le mardi 17 novembre, une tournée de sensibilisation et d'échanges avec les responsables des structures locales du Grand Libreville.

Cette première étape a conduit la délégation successivement dans les 4e, 5e et 6e arrondissements de Libreville, ainsi qu'à Owendo. Cette démarche se poursuit ce mercredi 18 novembre avec les rencontres prévues dans les 1er, 2e et 3e arrondissements de Libreville, puis à Akanda.

L'objectif de cette tournée est de sensibiliser les responsables locaux et les militants sur les enjeux du congrès, de présenter les objectifs de mobilisation et de préciser le rôle attendu de chaque structure dans la préparation de cet important rendez-vous politique.

Pour le sous-comité Mobilisation, la réussite du congrès ne saurait reposer sur des mobilisations improvisées ou des consignes générales consistant simplement à faire venir un nombre déterminé de personnes. Elle doit avant tout s'appuyer sur les structures du parti, leurs responsables, leurs adhérents et leurs militants.

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Il est donc question de responsabiliser chaque niveau organisationnel, des délégations d'arrondissement aux délégations de quartier et de zone, afin que chacune contribue, de manière organisée et concertée, à la mobilisation de ses propres militants. L'enjeu est également de garantir une participation effective des adhérents de l'UDB, dans un esprit d'appartenance, de discipline organisationnelle et de compréhension de la vision portée par le parti.

En effet, un congrès n'est pas une simple cérémonie de rassemblement. C'est avant tout un espace de réflexion, de partage, d'appropriation de la vision politique et de participation à la vie du parti. Il doit permettre aux militants de mieux comprendre les orientations de leur formation politique et de prendre part à la construction de ses perspectives.

Avec un objectif de mobilisation nationale de 10 000 participants au Palais des Congrès, dont 3 000 à l'intérieur et les autres participants dans les espaces aménagés à l'extérieur, le sous-comité entend contribuer, pour le Grand Libreville, à une mobilisation encore plus ambitieuse, avec une cible de plus de 12 000 personnes.

Au-delà des chiffres, cette tournée vise à construire une mobilisation structurée, maîtrisée et représentative de la véritable base militante de l'UDB. La démarche se veut donc participative : écouter les responsables locaux, identifier les difficultés rencontrées sur le terrain, évaluer les capacités de mobilisation et renforcer les relais de proximité.

Le 5 décembre, la réussite du congrès se préparera d'abord à la base. Car un parti ne se construit pas uniquement dans ses instances dirigeantes : il se construit aussi avec ses militants, leur engagement, leur compréhension de la vision et leur participation à la vie de l'organisation.