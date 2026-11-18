Luanda — L'équipe nationale angolaise de football pour amputés affronte, ce mercredi, la Pologne lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde de la discipline, qui se déroule du 13 au 22 novembre au Mexique.

L'Angola a terminé la première phase de la compétition invaincu, avec sept points, en tête du groupe D. L'équipe vise désormais une place en quarts de finale face aux Polonais, qui ont fini deuxièmes du groupe F avec six points.

En trois rencontres, la sélection nationale a inscrit quatre buts sans en encaisser aucun. Elle a débuté le tournoi par une victoire 2-0 contre le Ghana, suivie d'un match nul (0-0) face à l'Irak lors de la deuxième journée, puis d'une victoire 2-0 contre la Colombie.