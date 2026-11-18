Luanda — Le chef spirituel de l'Église de Notre Seigneur Jésus-Christ dans le Monde (les Tocoïstes), Dom Afonso Nunes, a reçu ce mardi une « Motion de félicitations» de la part du Conseil municipal de Barueri, dans l'État de São Paulo, au Brésil.

Un communiqué de presse, transmis à l'ANGOP, indique que cette distinction décernée à l'évêque s'inscrit dans le cadre de la « visite pastorale » qu'il effectue dans ce pays d'Amérique du Sud, à l'invitation des autorités locales.

Cette reconnaissance institutionnelle constitue, précise le texte, l'un des moments forts de ce déplacement et renforce les liens entre l'Église tocoïste et les institutions brésiliennes.

Selon le communiqué, cette distinction salue le travail accompli par l'évêque et l'Église tocoïste en faveur de la paix et des communautés.

L'Église tocoïste a été fondée le 25 juillet 1949 par le prophète angolais Simão Gonçalves Toco.

Cette institution religieuse d'origine africaine, dont le siège se trouve en Angola, est présente en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud et du Nord, ainsi qu'en Asie.