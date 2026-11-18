Luanda — Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a estimé ce mardi à Juba, au Soudan du Sud, qu'un groupe homogène permet d'apporter des changements au onze de départ sans compromettre les performances de l'équipe.

L'entraîneur, qui s'exprimait à l'issue du match remporté par l'Angola face au Soudan du Sud (1-0), a souligné que la sélection angolaise dispose de joueurs de qualité, ce qui justifie sa stratégie de rotation de l'effectif.

Aliou Cissé a rappelé qu'il avait déjà procédé à des ajustements dans le onze de départ contre l'Égypte en septembre, une démarche qu'il a répétée face au Malawi, à Luanda, ainsi que lors des deux confrontations contre le Soudan du Sud.

L'Angola s'est imposé face au Soudan du Sud grâce à un but de Miro, inscrit à la 45e+1 minute de la première mi-temps.

Grâce à cette victoire, la sélection angolaise prend la tête du groupe avec 10 points, devant l'Égypte (8 points), le Malawi (4 points) et le Soudan du Sud (1 point).

Lors de la prochaine journée, la cinquième de la compétition, l'Angola accueillera l'Égypte au stade du 11 Novembre, le 24 mars, tandis que le Soudan du Sud affrontera le Malawi.