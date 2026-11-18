L'ambassadeur, Représentant Permanent des Etats-Unis d'Amérique auprès des Nations Unis, M. Mike Waltz, a réaffirmé l'engagement du Président Donald Trump envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, à savoir la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Intervenant lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de sa rencontre, mardi à Rabat, avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le haut responsable américain a souligné que « la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée l'année dernière, a établi le cadre permettant de faire avancer les négociations et de résoudre ce différend de longue date ».

M. Waltz a rappelé qu'en octobre dernier, « les États-Unis ont présenté au Conseil de sécurité des Nations unies un nouveau projet de résolution consacrant la proposition marocaine d'autonomie comme la base de négociation, ouvrant ainsi la voie à la paix et faisant progresser » ce processus.

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« Les États-Unis, et en particulier le Président Trump, ne relâcheront pas leurs efforts et continueront d'agir et d'insister jusqu'à parvenir à une paix durable », a-t-il ajouté.

« Et comme l'a déclaré le Président Trump, le statu quo est inacceptable », a conclu l'ambassadeur Waltz.