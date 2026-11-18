Dans le sillage des chantiers structurants menés pour réformer le système éducatif et valoriser l'école publique, les défis liés aux spécificités géographiques de certaines régions continuent de mobiliser les acteurs politiques. Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, lundi 16 novembre 2026, le député Abdelhak Amghar du Groupe socialiste a interpellé le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports sur les ajustements nécessaires pour réussir pleinement la rentrée scolaire dans les zones rurales et de montagne.

Le parlementaire a d'abord salué les efforts considérables et les mesures novatrices introduites par le gouvernement et la loi de finances pour hisser le niveau de l'éducation et de la formation au Maroc. Tout en soulignant ces avancées notables, il a insisté sur l'importance d'un accompagnement de terrain soutenu pour surmonter les défis logistiques et structurels qui subsistent encore dans certaines provinces, afin de concrétiser pleinement les objectifs d'équité et d'égalité des chances.

Abordant la situation de la province d'Al Hoceima dans un esprit de proposition et de partenariat constructif, l'élu ittihadi a attiré l'attention sur les contraintes spécifiques liées à l'attractivité et à la stabilisation des ressources humaines dans ces zones aux reliefs exigeants.

Il a également souligné l'opportunité d'optimiser la gestion des logements de fonction et d'élargir la capacité d'accueil des internats scolaires pour répondre au mieux aux aspirations des élèves. À ce titre, il a évoqué la nécessité d'accélérer l'ouverture de certains services d'hébergement qui font l'objet d'attentes particulières de la part des familles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le parlementaire a par ailleurs salué les programmes nationaux dédiés à la mobilité scolaire, tout en plaidant pour un renforcement des efforts conjoints concernant le transport scolaire et l'aménagement des liaisons routières dans le monde rural et montagnard. L'objectif partagé demeure de garantir un accès fluide, sécurisé et régulier aux établissements d'enseignement, consolidant ainsi les efforts de lutte contre le décrochage scolaire.

Une intervention résolument constructive, pensée pour consolider les avancées de l'école publique et en amplifier les acquis. Les propositions d'Abdelhak Amghar s'articulent autour d'une vision partenariale axée sur l'optimisation des ressources humaines et la valorisation des cadres pédagogiques exerçant dans les zones reculées ; le renforcement des infrastructures d'accueil, notamment les internats, pour offrir des conditions de vie et d'étude optimales ; la consolidation des partenariats locaux autour du transport scolaire et du désenclavement routier, dans le droit fil des chantiers de développement territorial portés par la majorité gouvernementale.

Une démarche proactive qui illustre la volonté de la majorité d'accompagner l'Exécutif dans la réussite de ses chantiers sociaux et éducatifs stratégiques.