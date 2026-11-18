Tétouan et les communes de sa province doivent prendre toute leur place dans la prochaine étape du développement. Les attentes sont fortes : les habitants veulent des projets qui aboutissent, des services publics qui s'améliorent et des perspectives d'emploi qui se concrétisent.

La confiance passe d'abord par l'achèvement des projets

Le défi n'est donc pas seulement d'annoncer de nouveaux projets, mais de choisir les priorités, de mobiliser les moyens nécessaires et de veiller à leur réalisation. Un projet public ne se juge pas à la cérémonie qui accompagne son lancement, mais à son financement, à son calendrier et aux résultats qu'il apporte à la population.

La première priorité est d'achever les projets déjà programmés et toujours inaboutis. Certains ont fait l'objet d'annonces officielles et de lancements de travaux, mais restent à l'arrêt ou prennent du retard. Avant d'ouvrir de nouveaux chantiers, il faut faire le point sur ces projets, expliquer les blocages et fixer des échéances réalistes. Les terminer, c'est protéger les deniers publics, respecter les engagements pris et rétablir la confiance.

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Cette exigence suppose aussi des conseils élus via des élections transparentes, composés d'élus compétents, intègres et attentifs aux besoins des habitants. Les élus locaux doivent pouvoir suivre les projets, défendre les intérêts de leur territoire et contribuer à attirer les investissements. Leur action doit s'appuyer sur une coopération réelle entre les institutions et sur des moyens adaptés à leurs responsabilités.

Relier Tétouan et répondre aux besoins de ses habitants

Tétouan a besoin de liaisons plus efficaces avec Tanger et avec le reste du pays. La création d'une autoroute entre Tanger et Tétouan et l'étude d'une liaison ferroviaire passant par Fnideq, M'diq et Martil figurent parmi les projets à défendre. Cela pourrait faciliter les déplacements, le transport des marchandises et les échanges entre les villes du Nord.

La province doit également mieux se connecter au centre du pays. Une liaison autoroutière entre Tétouan et Fès, via Chefchaouen, Ouezzane et Sidi Kacem, mérite d'être étudiée dans le cadre d'une stratégie nationale d'aménagement et de mobilité. De même, une voie rapide vers Al Hoceïma, via Oued Laou et Jebha, renforcerait les liens entre les villes du littoral méditerranéen et améliorerait la connexion de la région au bassin économique de Nador.

Ces propositions doivent faire l'objet d'études sérieuses qui précisent leur coût, leur faisabilité, leur impact sur l'environnement et les bénéfices attendus pour les habitants. Les inscrire dans une vision cohérente est indispensable pour éviter que les annonces ne se succèdent sans calendrier ni financement.

La ville attend aussi la réalisation de son grand stade. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné le coup d'envoi des travaux en 2015, mais le projet n'a toujours pas abouti. Il faut clarifier les raisons de ce retard et présenter un calendrier crédible pour son achèvement. Cette infrastructure répondrait aux attentes des jeunes et renforcerait l'offre sportive de Tétouan.

Le rayonnement culturel de la ville appelle, lui aussi, des équipements à la hauteur. Tétouan accueille des manifestations artistiques nationales et internationales, mais manque de salles adaptées. Le cinéma Espagnol, avec une capacité d'environ mille places, reste l'un des principaux grands espaces disponibles. Cette situation montre les limites d'une offre culturelle qui repose sur trop peu de lieux.

La priorité doit être de rénover les équipements existants, d'ouvrir de nouveaux espaces pour les spectacles et les rencontres, et de créer des musées dignes du patrimoine historique et culturel de la ville. Les festivals contribuent à faire connaître Tétouan, mais ils ne peuvent remplacer des équipements permanents, accessibles aux artistes comme au public.

L'aménagement des berges de l'oued Martil doit également avancer dans le cadre d'un projet urbain et environnemental cohérent. Bien conçu, il pourrait améliorer la qualité de vie, offrir des espaces de promenade et accueillir des activités sportives et culturelles.

Investir pour créer des emplois et améliorer les services

Le développement de la province est une responsabilité partagée. L'État doit créer les conditions nécessaires à l'investissement privé, national et étranger, et orienter celui-ci vers des activités durables et créatrices d'emplois. Le tourisme offre des possibilités importantes : hôtels, espaces de loisirs, équipements et services pourraient enrichir l'offre locale et permettre à la région de mieux accueillir ses visiteurs.

Pour attirer des investisseurs, il faut notamment faciliter l'accès au foncier, améliorer les infrastructures, simplifier les démarches et proposer des incitations claires. Ces mesures doivent répondre à des objectifs précis, dont la création d'emplois et la protection de l'environnement. Elles sont d'autant plus nécessaires que la région se prépare à accueillir des visiteurs à l'occasion des événements liés à la Coupe du monde de football.

L'industrie doit être une autre priorité. Les zones d'activité existantes doivent être évaluées et modernisées. Tétouan a besoin d'espaces mieux équipés, capables d'accueillir des activités productives et de créer des emplois durables, dans le respect de ses spécificités environnementales.

Mais le développement ne se résume ni aux infrastructures ni à l'investissement. Il doit aussi se traduire par de meilleurs services dans la santé, l'éducation et le logement, en milieu urbain comme dans les communes rurales. Les engagements en faveur de l'État social doivent devenir des réalisations concrètes, adaptées aux besoins des habitants. C'est ainsi que la croissance économique pourra contribuer à réduire les inégalités et à améliorer les conditions de vie.

Construire un territoire équilibré autour de Tétouan

Tétouan doit disposer des moyens de prendre sa place dans la dynamique régionale. Les expériences d'Agadir, reconstruite après le séisme de 1960 grâce à une forte mobilisation de l'État, et de Tanger, qui a bénéficié à une certaine période de mesures fiscales spécifiques pour encourager l'investissement, montrent qu'une action publique adaptée peut aider un territoire à se développer.

Pour Tétouan, des mesures ciblées pourraient concerner le foncier industriel, les infrastructures, la formation et les incitations à l'investissement. Elles devraient être liées à des engagements vérifiables en matière d'emploi et de respect de l'environnement.

L'objectif n'est pas d'opposer Tétouan à Tanger, mais de bâtir une complémentarité plus équilibrée entre les deux pôles. Aujourd'hui, les projets et les investissements se concentrent de manière inégale. Une vision régionale plus juste doit permettre à chaque territoire de bénéficier d'infrastructures et de projets adaptés à ses besoins.

C'est aussi le sens d'un débat renouvelé sur le «Grand Tétouan». Cette notion pourrait aider à mieux intégrer les communes rurales voisines dans la planification, les investissements et l'organisation des services. Il ne s'agit pas de confondre projet de développement et découpage administratif : l'enjeu est de mieux coordonner des territoires liés entre eux et de planifier les projets à l'échelle des besoins réels.

M'diq, Fnideq et les communes côtières entre Oued Laou et Fnideq ont également besoin d'une stratégie commune. Les limites administratives ne doivent pas empêcher la coordination des infrastructures, des services et de l'aménagement d'un territoire interdépendant.

Routes, rail, équipements sportifs et culturels, zone industrielle, aménagement de l'oued Martil, tourisme et services sociaux doivent s'inscrire dans une même vision. Pour passer des annonces aux réalisations, chaque projet doit avoir un financement identifié, un calendrier public, un responsable clairement désigné et des résultats que les citoyens peuvent suivre. Les élus, les acteurs économiques, la société civile et les médias ont leur place dans ce suivi.

La préparation de la Coupe du monde renforce l'urgence d'agir, mais le développement de Tétouan ne peut dépendre d'un seul événement. Les infrastructures et les investissements doivent répondre d'abord aux besoins durables de la population. Si les projets structurants ne progressent pas et si l'investissement reste concentré ailleurs, la ville et sa province risquent de manquer une occasion importante.

Tétouan n'a pas besoin d'une nouvelle liste de promesses. Elle a besoin de choix clairs, de moyens mobilisés et de résultats vérifiables. C'est à cette condition que les engagements deviendront des réalisations et que le développement profitera concrètement aux habitants.