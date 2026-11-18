Le développement de l'économie touristique locale et le soutien aux initiatives de la jeunesse ont été au coeur d'une intervention remarquée lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, ce lundi 16 novembre 2026. Reprenant les orientations portées par le Groupe socialiste, la députée Raja Messou a interpellé la tutelle sur la nécessité d'accompagner les projets portés par les jeunes entrepreneurs, en particulier dans la région d'Agadir.

Mettant en avant les atouts majeurs de la préfecture d'Agadir Ida Outanane, la parlementaire a insisté sur l'impératif d'accorder une attention particulière aux zones côtières à fort dynamisme, à l'instar de Taghazout, Aourir et Anza. Ces territoires, prisés tant pour leur attractivité naturelle que pour leur effervescence économique, regorgent d'opportunités portées par une nouvelle génération d'entrepreneurs locaux.

Au coeur de son intervention, Raja Messou a mis l'accent sur l'importance d'intégrer pleinement les formes d'hébergement alternatif, et plus particulièrement les structures de type « hostels » (auberges de jeunesse modernes), au sein des programmes d'investissement du secteur.

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Cette approche pragmatique répond aux mutations profondes des habitudes de voyage, portées par les jeunes touristes et les digital-nomades en quête d'expériences d'immersion authentiques et flexibles. En soutenant ces initiatives novatrices, il s'agit non seulement de diversifier l'offre touristique nationale, mais aussi de stimuler l'économie de proximité et de pérenniser de nouvelles opportunités d'emploi pour la jeunesse de la région.

Pour concrétiser cette vision, la députée a insisté sur l'importance de lever les contraintes bureaucratiques et d'offrir un accompagnement financier et technique adapté aux très petites et moyennes entreprises (TPME) touristiques. Ce soutien s'avère déterminant pour encadrer le secteur informel, encourager la labellisation des établissements et garantir le respect des normes de qualité et de sécurité exigées par les standards internationaux.

Raja Messou a, en outre, souligné que la valorisation de ces zones côtières doit s'inscrire dans une perspective de développement durable et d'aménagement équilibré, préservant l'identité culturelle et environnementale de la bande littorale tout en maximisant les retombées socio-économiques pour les populations locales.

À travers ces propositions, l'élue ittihadie a rappelé que l'avenir de la destination passe par une synergie renforcée entre les ambitions nationales de croissance et les initiatives de terrain portées par la jeunesse. Une contribution constructive qui illustre l'engagement de la majorité à stimuler l'innovation territoriale et à doter le secteur touristique de leviers de croissance inclusifs.