Placés dans le groupe H de la Coupe du monde U17 Qatar 2026 (19 novembre/13 décembre), les Lionceaux de l'Atlas entament leur campagne mondiale avec de solides ambitions face à un plateau équilibré.

Face à l'Espagne, la Chine et les Îles Fidji, les protégés d'Ahmed Kantari disposent d'un tirage qui offre des perspectives favorables, mais qui exigera une gestion tactique rigoureuse pour valider leur billet pour la phase à élimination directe.

Grand favori de ce groupe, l'Espagne est une formation historiquement réputée pour sa maîtrise technique et son jeu de possession. La Rojita constituera donc le test ultime pour les coéquipiers de Rabbaj et le véritable baromètre des ambitions des Lionceaux de l'Atlas.

La Chine, quant à elle, représente le profil typique de la formation asiatique : disciplinée, compacte et dotée d'une grande capacité de course. Ce match nécessitera de la patience et une précision technique dans le dernier tiers pour contourner un bloc qui sera vraisemblablement bas.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Îles Fidji font figure d'outsider du groupe. Si leur engagement physique est à surveiller, leur manque d'expérience au très haut niveau international devrait profiter aux Lionceaux de l'Atlas, à condition de faire preuve de sérieux et de réalisme d'entrée de jeu.

Pour s'assurer une place en 16es de finale, le Maroc devra s'appuyer sur plusieurs fondamentaux, notamment faire le plein face aux adversaires abordables, car la qualification passera impérativement par des victoires probantes contre la Chine et les Fidji.

Engranger le maximum de points sur ces deux rencontres permettrait d'aborder le choc face à l'Espagne avec sérénité, en jouant potentiellement la première place sans la pression de l'élimination. Face à une équipe espagnole qui monopolisera très certainement le ballon, la capacité de la ligne offensive marocaine à exploser en contre-attaque sera déterminante.

Le jeu vertical et les relances rapides seront des atouts majeurs pour déséquilibrer un adversaire porté vers l'avant, tout en gérant la fraîcheur athlétique dans un tournoi à la cadence resserrée, où l'usure physique devient rapidement un facteur décisif.

La profondeur de banc, incluant des joueurs fiables issus de la formation locale et des grands clubs européens, permettra au staff de faire tourner l'effectif avec intelligence pour préserver les cadres.

Le groupe H est tout à fait à la portée de cette génération marocaine talentueuse. Avec une concentration maintenue, une animation offensive inspirée et un respect absolu de chaque adversaire, les Lionceaux de l'Atlas ont toutes les cartes en main pour franchir ce premier tour avec succès.