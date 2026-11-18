Dakar — La 16-ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art) s'ouvre, jeudi, par l'inauguration de la traditionnelle exposition internationale dénommée le IN à l'ancien Palais de Justice, où se trouvent aussi le Grand témoin, le Marocain Faouzi Laatiris, la carte blanche avec Serigne Mbaye Camara et le pavillon du pays invité d'honneur (RD Congo) et celui du Sénégal.

Dak'Art, c'est aussi le salon du design (à l'ancien Palais de Justice), l'hommage à Abdoulaye Niokhor Bob dit "Ngoor" (à la Galerie nationale), des rencontres et échanges(à l'ancien Palais de Justice), des projections de films, des concerts ainsi que la programmation de nombreuses expositions et activités parallèles déclinées dans le OFF. Voici un agenda de vernissages et inaugurations prévus entre le 18 et le 26 novembre.

18 NOVEMBRE

"80-90 Déviation", exposition de peinture / Vernissage : 18 heures, Selebe Yoon

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19 NOVEMBRE

Inauguration de l'exposition internationale officielle, ancien Palais de justice

"Soixante-Six : Un Retour à l'Atlantique Noir" / Vernissage : 16h, Musée des Civilisations noires

"Que reste-t-il alors de ce qui nous atteint ?" / Vernissage : 19h, Fondation Léopold Sédar Senghor

20 NOVEMBRE

"Bois Sacré" / Vernissage : 16h, Ecole nationale des arts et métiers de la culture (ENAMC)

"Bi Mali, le Mali Contemporain" / Vernissage : 16h, Hôtel fleur de Lys, Almadies

"Ecologies panafricaines ; relier terres, luttes, imaginaires" / Vernissage : 17h 30, Musée des Civilisations noires

"Palimpsestes de villes africaines..." / Vernissage : 17h 30, Galerie le Manège

"Resonant Shores" / Vernissage : 18h, Espace Vema

"Ñi demoon ñoo dellusi" / Vernissage : 18h, Raw Material Company

"Re-créa-tion" / Vernissage : 19h, Maison des arts visuels de Dakar

21 NOVEMBRE

Abdoulaye Niokhor Bob dit "Ngoor" (Hommage) / Vernissage sur invitation : 16h, Galerie nationale d'Art

"A Politikart Résistance" / Vernissage : 16h, Just for U

"Hors-Champ"/Vernissage au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose

"Cheikh Ngom : bâtir la modernité" / Inauguration : de 16h à 20h à l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Cheikh NGOM (3 avenue Hassan II).

"Le Laboratoire de la Teranga" / Vernissage : 17h, Village des arts de Dakar

"Dakar art plateform, salon d'art contemporain" / Vernissage : 17h, Place de la Nation

"Gorée : Cartographier les Afriques" / Vernissage : 17h 30, Musée Historique de Gorée

"Les géantes invisibles" / Vernissage : 18h, Fondation Heinrich Böll Sénégal

"Atelier de création de sculpture en bois" / Vernissage : 18h, Esplanade du Musée des Civilisations noires

"Tisser l'(anti) fragile. Deux fils d'une même trame... " / Vernissage : 21 nov. ; 25 nov., 18h, Musée Théodore Monod - Dakar

"La leçon des choses" / Vernissage : 19h, Espace Manifa

-- Hommage à Jean-Marie Bruce

Deux conversations à Raw Material Company

-- À 16h, "Bâtir et Nourrir nos Lieux : Entre territoire, mémoire et avenir collectif", entre Mansour Ciss Kanakassy et Ibrahim Mahama

-- À 18h, "Marche - Vers un Amour Radical", dans le cadre de la 12e Session de la RAW Académie, entre María Magdalena Campos-Pons et Kamaal Malak

22 NOVEMBRE

"Like any others" / Vernissage : de 10h à 13h, OH Gallery

"Ce qui reste de nos matins" / Vernissage : de 11h à 19h, restaurant Le Bideew, dans les jardins de l'institut français de Dakar.

"Tout doit disparaître" / Vernissage : de 13h à 21h, 76 avenue Georges Pompidou, Atelier de l'artiste (Vincent Michéa)

Chez Mauro Petroni / Vernissage : 16h, Atelier Céramiques Almadies

"Visages" / Vernissage : 16h, Galerie Yassine Art-Keur Gaindé

"Sutura" / Vernissage : 16h 30, Résidences Vives Voix, Point E

"Laawol" / Vernissage : 19h, Le Galoya Restaurant

Tables rondes à l'Espace Manifa

-- 1 - Témoignages sur la formation des années 1980-2010, par d'anciens étudiants

-- 2 - Nouvelles orientations de l'ENAMC, par le Dr Aboubekr THIAM, Directeur Général de l'École Nationale des Arts et Métiers de la Culture.

-- 3 - La biennale, opportunité pour la formation artistique ? par le professeur El Hadji Malick Ndiaye, ancien directeur artistique de la biennale et conservateur du musée Théodore Monod de l'IFAN.

23 NOVEMBRE

"Art and Textile Stories (Part 2)" / Vernissage : 10h, Ateliers Aïssa Dione

"Le Sénégal, terre de royaumes" / Vernissage : 17h, Galerie Ndatté Yalla

24 NOVEMBRE

"Traces et Trames" / Vernissage : 11h, Gare de Dakar, salle d'exposition

"The Great Repair- Umunyu" / Vernissage : 16h, Hotel Le Djoloff

"Ripples Ondulations" / Vernissage : 19h, Loman Art

25 NOVEMBRE

"Ports Partagés, Horizon communs" / Vernissage : 17h, Gare Maritime Port Autonome de Dakar

"Restitution" / Vernissage : 18h, Hôtel de Ville de Dakar

26 NOVEMBRE