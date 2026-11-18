Dakar — Les députés, réunis en séance plénière, viennent d'entamer, ce mercredi, l'examen du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027.

L'ordre du jour porte notamment sur les recettes, les dépenses du budget général et les opérations d'emprunt liées à la dette publique. Le gouvernement est représenté par le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, et le ministre délégué chargé du Budget, Bassirou Sarr. La séance, convoquée à 10 heures, s'ouvre par les considérations générales sur le projet de budget 2027, avant l'examen des recettes prévues.

Les parlementaires doivent également se pencher sur le plafond des autorisations de dépenses du budget général ainsi que sur les autorisations des opérations d'emprunt au titre de la dette publique. Cet examen constitue une étape du processus parlementaire d'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2027. La commission parlementaire des finances et du budget avait rejeté la première partie du projet de loi de finances initiale (PLFI) fixant les recettes et les dépenses pour l'année 2027.