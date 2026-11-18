Saint-Louis — La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a déploré, mardi, les conditions dans lesquelles les nouveaux bacheliers sont accueillis à l'Université Gaston Berger (UGB), promettant d'user de tous les moyens dont elle dispose pour faire respecter la dignité de l'étudiant.

"La CESL n'hésitera pas à utiliser tous les moyens syndicaux dont elle dispose pour faire respecter la dignité de l'étudiant", a déclaré à la presse Ibrahima Khalil Sarr, président de séance de la coordination. Il a indiqué que les associations estudiantines ont dû s'impliquer dans leur hébergement pour garantir un accueil "convenable" aux nouveaux bacheliers. "Ce sont les amicales régionales et départementales qui se débrouillent avec des moyens très limités pour loger les étudiants. C'est inadmissible", a dénoncé l'étudiant Sarr. Il a affirmé également que "depuis 2019, aucune infrastructure n'a été réalisée au sein de l'UGB".

Sur le plan pédagogique, il a déploré l'état des amphithéâtres, soulignant qu"'à l'exception de l'amphithéâtre CRAC et des deux chapiteaux, les autres amphithéâtres sont dans un état impraticable". Il a soutenu que la CESL a tenté d'engager le dialogue avec les autorités internes comme externes afin d'éviter une nouvelle crise universitaire, ajoutant que "force est de constater que ces autorités ne veulent pas dialoguer". Les étudiants regrettent par ailleurs que plus de 5 000 nouveaux bacheliers aient été orientés à l'UGB, portant les effectifs de l'université à 22 000 étudiants, alors que sa capacité d'accueil initiale était estimée à 10 000 places.