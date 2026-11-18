Darou Khoudoss (Tivaouane) — Une campagne de plaidoyer pour l'affectation aux femmes et aux filles des régions minières de 30 % du Fonds d'appui au développement local (FADL), alimenté par les revenus issus de l'activité extractive, a été lancée mardi à Darou Khoudoss, une commune du département de Tivaouane (ouest), à l'initiative d'une coalition d'organisations de la société civile.

Le Fonds d'appui au développement local (FADL) est constitué de 0,5% des revenus de l'exploitation minière reversés aux collectivités territoriales. Trente pour cent de ce fonds doivent être reversés aux femmes et aux filles.

Oxfam a lancé une initiative de plaidoyer dénommée "Campagne 30 %", pour aider à l'effectivité de cette disposition. Cette campagne portée notamment par les organisations "Publiez ce que vous payez", Women in Mining, et d'autres organisations, cible les régions de Thiès, Fatick, Matam et Kédougou.

Elle vise à faire profiter les femmes des retombées économiques de l'exploitation minière, en vue de mieux contribuer au développement de leurs territoires.

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La coalition a entrepris, dans ce cadre, des concertations avec des acteurs institutionnels, dont le ministère des Mines, le Comité national de suivi du FADL, le Service géologique national et des représentants de l'Assemblée nationale, dont la vice-présidente et le président de la commission chargée de l'Énergie et des Mines.

Les collectivités territoriales et les populations des zones minières sont également associées à cette démarche inscrite dans la réforme de la gestion des revenus issus de l'activité extractive, engagée après le référendum de 2016.

Lors d'une rencontre de plaidoyer et de dialogue multi-acteurs initiée par Oxfam, le point focal du FADL au ministère des Mines, Ousmane Niang, a évoqué plusieurs difficultés entravant l'application effective de ce mécanisme dans la région de Thiès.

Il a notamment évoqué les divergences portant sur l'assiette de calcul des contributions des sociétés minières, les réticences de certaines entreprises à effectuer les versements dus au Trésor public, ainsi que l'insuffisance de plans de développement communautaire (PDC) dans plusieurs collectivités territoriales.

Estimant que le dispositif est "à moitié effectif", M. Niang a indiqué que les protocoles avec certaines collectivités territoriales étaient encore en cours de signature et que les contributions versées n'avaient pas atteint les niveaux initialement attendus dans la région.

Il a expliqué que certaines sociétés minières assimilent leurs contributions au FADL à leurs obligations de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), alors que le fonds répond à un mécanisme spécifique de redistribution des revenus miniers au profit des collectivités territoriales. Le responsable a également souligné que l'accès aux ressources du fonds est conditionné à l'existence de plans de développement communautaire opérationnels, dont plusieurs collectivités ne disposent pas encore.

La députée Mbène Faye, présidente du Réseau des femmes parlementaires à l'Assemblée nationale, voit dans l'initiative d'Oxfam un cadre offert aux parlementaires pour recueillir les préoccupations et les propositions des populations des zones minières, en vue de leur prise en compte dans le processus législatif, à un moment où le Code minier est en cours d'élaboration.

"Tout ce qui se fait sans vous est fait contre vous", a-t-elle dit, soulignant la nécessité d'associer les populations aux décisions concernant la gestion des ressources de leurs territoires.

Rappelant le rôle de l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'application des lois votées, la parlementaire a noté la faible collaboration entre l'État et certaines sociétés minières concernant le versement des contributions destinées au FADL. Elle a appelé à ce que cette question soit mieux prise en charge par la représentation nationale.