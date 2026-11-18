Fatick — Deux cent dix-sept candidats à l'émigration irrégulière, dont 10 garçons mineurs, ont été interceptés au large de Dionewar, une île du delta du Saloum (centre-ouest), à l'issue d'une opération conduite par les éléments de la Marine nationale basés à Foundiougne, a-t-on appris de source sécuritaire.

Dans le lot, il y a 179 hommes et 28 femmes, de nationalité sénégalaise, guinéenne, gambienne, camerounaise et bissau-guinéenne, a détaillé la même source.

Ils ont été interpellés grâce à des informations reçues par l'antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Karang.

Cette entité de la Direction de la police de l'air et des frontières (DPAF) de la Police nationale a partagé ces informations avec les éléments de la Marine nationale basés à Foundiougne, qui ont assuré l'escorte des personnes interpellées jusqu'au quai de pêche.

La première embarcation convoyait 115 migrants, 97 hommes, 12 femmes et 6 mineurs garçons, indique la même source, ajoutant que la deuxième pirogue transportait 102 candidats - 82 hommes, 16 femmes et 4 mineurs garçons.