La jeunesse congolaise est appelée à jouer un rôle plus actif dans la promotion de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé lundi 16 novembre à Kinshasa lors d'une conférence d'échange et de réflexion organisée par Change Your World, le Parlement des jeunes de Kinshasa et la MONUSCO, autour du thème : « Jeunes en action pour la paix ».

L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les jeunes à leur responsabilité dans la prévention des conflits et la consolidation de la cohésion sociale au sein de leurs communautés. À travers des échanges et des discussions, les participants ont été encouragés à s'impliquer davantage dans les initiatives de paix et à devenir des relais de sensibilisation auprès de leurs pairs.

Pour Sarah Tambwe, coordonnatrice de Change Your World, la jeunesse doit être placée au coeur du processus de paix en RDC. Selon elle, les jeunes représentent une force capable de contribuer efficacement à la résolution des conflits et à la promotion du vivre-ensemble, à condition de bénéficier d'espaces d'expression et d'engagement.

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De son côté, Jennifer Sarty, jeune parlementaire, a souligné que les jeunes ne doivent pas rester de simples observateurs face aux défis sécuritaires qui secouent le pays. Elle les a notamment appelés à s'engager contre les violences faites aux femmes et aux filles et à participer activement aux efforts de construction de la paix.

À travers cette conférence, les organisateurs ont exhorté les participants à transformer les réflexions et les engagements pris en actions concrètes sur le terrain. L'ambition est de voir émerger une jeunesse mobilisée, capable de promouvoir la culture de la paix et de contribuer au développement de communautés plus résilientes face aux conflits.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer la participation des jeunes aux processus de paix et à faire d'eux des acteurs de premier plan dans la recherche de solutions durables aux défis auxquels la RDC est confrontée.