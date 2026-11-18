À l'occasion de la campagne mondiale « Novembre bleu », consacrée à la santé masculine, les professionnels de santé multiplient les actions de sensibilisation sur le cancer de la prostate. Les spécialistes insistent sur l'importance du dépistage précoce et de la consultation médicale régulière pour améliorer les chances de prise en charge de cette maladie souvent silencieuse à ses débuts.

Malgré plus de vingt ans de mobilisation à travers le monde, le cancer de la prostate demeure insuffisamment connu par une partie de la population masculine. Les médecins attribuent cette situation notamment aux tabous entourant les questions de santé reproductive et à la réticence de certains hommes à consulter.

Selon le docteur Arsène Mudiangombe, médecin chirurgien urologue, le cancer de la prostate est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules de la prostate, une glande située sous la vessie.

Le spécialiste explique que cette maladie peut évoluer pendant plusieurs années sans provoquer de symptômes apparents, rendant le dépistage particulièrement important.

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Cette évolution silencieuse est souvent à l'origine de diagnostics tardifs, lorsque des complications sont déjà apparues.

Le dépistage précoce au coeur de la campagne

La campagne « Novembre bleu » vise notamment à sensibiliser les hommes à l'importance des consultations médicales régulières et du dépistage précoce.

Pour les spécialistes, une détection rapide permet d'améliorer considérablement les possibilités de traitement et de limiter les conséquences de la maladie.

Les acteurs de santé encouragent particulièrement les hommes à risque ou d'un certain âge à discuter avec leur médecin des modalités de dépistage adaptées à leur situation.

Briser les tabous sur la santé masculine

Le docteur Arsène Mudiangombe estime que les préjugés liés aux consultations médicales touchant l'appareil reproducteur masculin constituent encore un obstacle à la prévention.

Selon lui, consulter un spécialiste ne doit pas être considéré comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme une démarche responsable visant à préserver sa santé.

Les promoteurs de la campagne rappellent que parler ouvertement de santé masculine, s'informer sur les facteurs de risque et consulter précocement permettent de mieux prévenir les complications liées au cancer de la prostate.

À travers « Novembre bleu », les professionnels de santé espèrent ainsi renforcer la sensibilisation, encourager le dépistage et contribuer à une meilleure prise en charge des maladies touchant spécifiquement les hommes.