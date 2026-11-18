Le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS) appelle à la création urgente d'un Fonds provincial Sida au Kasaï-Central. Cet appel a été lancé samedi 14 novembre à Kananga par son coordonnateur provincial, Jean Carré Manshimba, à l'issue de la deuxième réunion préparatoire de la Journée mondiale de lutte contre le sida, prévue le 1er décembre prochain. Selon lui, la diminution des financements extérieurs impose désormais à la province de mobiliser ses propres ressources pour soutenir la riposte contre le VIH/Sida.

La réunion organisée par le PNMLS au Kasaï-central a rassemblé les différentes parties prenantes engagées dans la lutte contre le VIH/Sida dans la province. Les participants ont notamment examiné les défis liés au financement des activités de prévention, de sensibilisation et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH.

Pour Jean Carré Manshimba, la lutte contre le VIH/Sida ne peut être efficace sans un engagement politique fort et des mécanismes de financement durables au niveau provincial.

Il estime que le contexte actuel marqué par la réduction de certains appuis extérieurs oblige les provinces à développer leurs propres stratégies de financement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il n'y a pas de lutte contre le Sida sans volonté politique. Le plan B, c'est la mobilisation des ressources locales », a-t-il déclaré.

Le coordonnateur provincial du PNMLS souligne que le Kasaï-Central est entouré de provinces présentant des taux de prévalence plus élevés. Il évoque également la proximité avec l'Angola, pays où le taux de prévalence du VIH est supérieur à celui enregistré en RDC.

Selon lui, cette situation justifie un renforcement des moyens de prévention et de lutte contre la maladie dans la province.

Plus de dix ans de plaidoyer

Jean Carré Manshimba affirme que le PNMLS plaide depuis plus d'une décennie pour la création d'un Fonds provincial Sida.

D'après lui, un tel mécanisme permettrait aux autorités provinciales de disposer de ressources propres pour financer les activités de lutte contre le VIH/Sida sans dépendre exclusivement des partenaires extérieurs.

« Cela fait plus de dix ans que nous nous battons pour la création d'un Fonds Sida. C'est ce fonds qui permettrait à la province de trouver les moyens nécessaires pour organiser efficacement la lutte », a-t-il expliqué.

Le responsable du PNMLS rappelle que, dans les provinces, la lutte multisectorielle contre le Sida relève de la responsabilité du gouverneur, président du Conseil provincial multisectoriel de lutte contre le Sida.

Il invite ainsi les autorités provinciales à accélérer les démarches en vue de la mise en place de ce mécanisme de financement, considéré comme essentiel pour pérenniser les actions de prévention, de dépistage et de prise en charge des personnes affectées par le VIH/Sida au Kasaï-Central.