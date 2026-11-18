La Cour des comptes organise du 17 au 20 novembre à Kinshasa une session de formation consacrée aux fondements du jugement des comptes. Cette activité vise à renforcer les compétences des magistrats et vérificateurs en matière de contrôle des finances publiques, dans le but d'améliorer la transparence, la redevabilité et la qualité de la gestion des ressources publiques en RDC.

Cette session est organisée dans le cadre du projet Initiative régionale pour le renforcement de l'efficacité des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ARISE). Elle réunit au moins 25 magistrats et vérificateurs de la Cour des comptes autour des principales techniques d'instruction et de jugement des comptes publics.

Au cours des travaux, les participants abordent les différentes étapes du processus de jugement des comptes, notamment la préparation des dossiers, la vérification des opérations comptables, l'instruction des affaires et le prononcé des décisions juridictionnelles.

L'objectif est d'harmoniser les pratiques professionnelles afin d'accroître l'efficacité du contrôle des finances publiques et de renforcer la qualité des décisions rendues par la haute juridiction financière.

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Une formation axée sur la rigueur et l'analyse

À l'ouverture de l'atelier, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a insisté sur la nécessité pour les magistrats de combiner la maîtrise des textes juridiques avec des compétences techniques en matière d'analyse comptable.

« La maîtrise des textes juridiques doit donc s'accompagner d'une bonne connaissance des techniques de vérification, d'une capacité d'analyse des documents comptables et d'une grande rigueur dans la conduite des instructions. Je souhaite que cet atelier soit un véritable espace d'apprentissage pratique », a-t-il déclaré.

Une coopération avec la Cour des comptes de France

Parmi les intervenants figure également Jean-Noël Gout, expert et haut magistrat à la Cour des comptes de France. Celui-ci a souligné l'importance de la rigueur dans la rédaction des jugements et dans le traitement des dossiers relatifs au contrôle des opérations comptables.

Cette formation constitue par ailleurs la première étape de l'accompagnement prévu dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre la Cour des comptes de la RDC et le Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne.

À travers cette initiative, la Cour des comptes entend améliorer les capacités de ses magistrats afin de contribuer à une gestion plus transparente et plus efficace des finances publiques.

Les organisateurs estiment que le renforcement des compétences des acteurs du contrôle public constitue un levier essentiel pour promouvoir la bonne gouvernance et la reddition des comptes en République démocratique du Congo.