Le gouvernement provincial de Kinshasa a lancé mardi 17 novembre une opération de démolition des constructions érigées illégalement sur des espaces réservés à l'agriculture urbaine. Conduite par le ministre provincial de l'Agriculture, cette initiative vise à préserver les terres agricoles menacées par l'urbanisation anarchique et s'inscrit dans le cadre du programme « Kinshasa Ezobonga ».

La première phase de l'opération s'est déroulée à Mokali Valley, dans la commune de Kimbanseke, où plusieurs constructions, dont certaines encore en chantier, ont été détruites pour libérer les espaces affectés aux activités agricoles.

Sur place, les maraîchers et cultivateurs ont salué cette intervention qu'ils réclamaient depuis plusieurs années.

Selon eux, l'occupation progressive des terres agricoles par des constructions anarchiques a considérablement réduit les superficies disponibles pour la production maraîchère et vivrière.

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« C'est depuis plus de dix ans que ce site connaît des difficultés. Aujourd'hui, un rêve devient réalité. Nous assistons à une démolition tant attendue. L'État s'est enfin réveillé de son long sommeil », a déclaré un représentant des cultivateurs.

Pour les agriculteurs, cette opération devrait permettre de préserver les activités qui constituent la principale source de revenus de nombreuses familles vivant de l'agriculture urbaine.

Le ministre provincial de l'Agriculture, Jackson Mpunga, a également mis en garde les habitants contre l'acquisition de parcelles situées sur des espaces agricoles.

Selon lui, certaines de ces parcelles continuent d'être vendues irrégulièrement par des acteurs ne disposant pas de l'autorité légale pour modifier l'affectation des terres concernées.

L'autorité provinciale invite ainsi la population à vérifier le statut foncier des terrains avant tout achat afin d'éviter de nouvelles occupations illégales.

Une deuxième phase prévue à Mont-Ngafula

Après Kimbanseke, le gouvernement provincial prévoit de poursuivre l'opération dans d'autres zones agricoles de la capitale.

La deuxième phase est annoncée pour le 20 novembre dans la vallée de la Funa, située dans la commune de Mont-Ngafula.

À travers cette initiative, les autorités provinciales entendent protéger les terres destinées à l'agriculture urbaine, renforcer la production locale et lutter contre la disparition progressive des espaces agricoles dans la ville de Kinshasa.