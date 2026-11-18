Dans un communiqué publié lundi 16 novembre, les députés provinciaux du parti Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga contestent la procédure engagée devant la Cour de cassation dans l'affaire opposant Moïse Katumbi à son frère Raphaël Katebe. Ils évoquent notamment des violations présumées des règles de procédure et redoutent une instrumentalisation politique de la justice.

Les députés provinciaux du Haut-Katanga membres d'Ensemble pour la République dénoncent plusieurs irrégularités présumées dans l'affaire judiciaire opposant Moïse Katumbi à son frère Raphaël Katebe Katoto devant la Cour de cassation.

Dans un communiqué rendu public lundi 16 novembre, ils contestent notamment la mise en fixation de l'affaire sans audition préalable de Moïse Katumbi au cours de l'instruction pré juridictionnelle. Selon eux, cette démarche serait contraire à l'article 19 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui consacre notamment les garanties du droit de la défense.

Les élus provinciaux disent également craindre une instrumentalisation politique de la justice dans cette affaire.

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La procédure devant la Cour de cassation contestée

Dans leur déclaration, les députés affirment que la Cour de cassation aurait manifesté une volonté de faire avancer la procédure, malgré les contestations soulevées par la défense de Moïse Katumbi.

Ils dénoncent notamment la perspective d'une prise en délibéré de l'affaire sans que l'intéressé ait été régulièrement cité à comparaître devant cette juridiction.

Les signataires du communiqué rappellent qu'à l'audience publique du 26 octobre, Me Seignior Mazaba wa Bobaka, présenté comme l'un des avocats du collectif de défense de Moïse Katumbi, avait saisi le premier président de la Cour de cassation pour dénoncer plusieurs irrégularités.

Parmi les griefs évoqués figure la double qualité attribuée au greffier Ngoie Mwangu, qui serait, selon le communiqué, enrôlé à la fois comme greffier près la Cour de cassation et comme greffier à la Cour d'appel du Haut-Katanga.

Les députés rapportent également que la défense conteste la compétence de la Cour de cassation à connaître de cette affaire impliquant Moïse Katumbi.

L'authenticité des documents également évoquée

Les élus provinciaux font par ailleurs référence au rapport de l'experte belge assermentée Françoise Coenraets. Selon leur communiqué, celle-ci aurait confirmé à 100 %, sans réserve, l'authenticité des documents établis et signés par Raphaël Katebe Katoto.

Les députés provinciaux d'Ensemble pour la République s'appuient sur cet élément pour soutenir leur position dans cette affaire qui oppose les deux frères devant la justice.