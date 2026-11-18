Le trafic cumulé des aéroports d'Ivato et de Nosy Be reste stable malgré la hausse des prix du kérosène liée au conflit en Iran. Ravinala Airports prévoit une progression de la fréquentation en 2027.

La flambée du prix du kérosène ces derniers mois a fait craindre aux acteurs du tourisme un recul du nombre de voyageurs à Madagascar. Selon Daniel Lefèbvre, directeur général de Ravinala Airports, la fréquentation des deux aéroports gérés par l'entreprise se maintient. « Nous sommes à 1,4 million de passagers cumulés sur les deux aéroports d'Ivato et de Nosy Be, avec près de 250 000 passagers sur Nosy Be », a-t-il indiqué hier, à l'occasion de la Journée mondiale du passager, célébrée à l'aéroport international d'Ivato.

Le trafic est en hausse à Nosy Be, a précisé Daniel Lefèbvre. Selon lui, plusieurs aéroports de la région enregistrent un recul de leur fréquentation dans le contexte du conflit en Iran.

Depuis le début du conflit, fin février 2026, le prix du kérosène a fortement fluctué. Selon les données de l'Oil Price Information Service (OPIS), filiale de Dow Jones, la tonne se négociait entre 1 460 et 1 600 dollars à l'automne 2026, après avoir atteint un pic de 1 900 dollars en avril.

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Un potentiel touristique peu exploité

Avant les hostilités, elle coûtait environ 750 dollars. Daniel Lefèbvre confirme que les variations du prix du pétrole se répercutent sur le prix des billets d'avion et pèsent sur les voyages.

Pour 2027, Ravinala Airports table sur 1,6 million de passagers à Ivato et à Nosy Be, dans l'hypothèse d'une accalmie en Iran. Le développement du tourisme à Madagascar reste freiné par l'état des routes, la faiblesse des liaisons aériennes, l'insécurité et l'absence d'une politique actualisée de développement du transport aérien.

À titre de comparaison, l'île Maurice a enregistré plus de 4 millions de passagers sur l'ensemble de l'année 2025, selon Statistics Mauritius. Madagascar compte pourtant environ 30 millions d'habitants, contre 1,3 million pour Maurice.

Daniel Lefèbvre estime qu'une mobilisation de l'État, des ministères et des professionnels du secteur permettrait de doubler, voire de tripler le trafic. « La Grande île dispose de richesses touristiques très variées, des plages à l'intérieur des terres», souligne-t-il.