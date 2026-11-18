Saurimo — Le ralentissement de l'inflation et les perspectives macroéconomiques favorables à court et moyen terme ont incité le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque nationale d'Angola (BNA) à abaisser ses taux directeurs à l'échelle nationale.

Cette décision a été annoncée mardi à Saurimo (Lunda-Sul) par le gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Dias, lors d'une conférence de presse relative à la 132e réunion ordinaire du Comité de politique monétaire, qui s'est tenue les 16 et 17 de ce mois dans cette ville.

Selon le gestionnaire de la Banque centrale, la baisse de l'inflation a conduit le CPM à abaisser le taux directeur de la BNA de 14,75 % à 14 %, le taux d'intérêt du mécanisme permanent de fourniture de liquidités de 15,75 % à 15 % et le taux d'intérêt du mécanisme permanent d'absorption de liquidités de 13,75 % à 13 %.

Il a rappelé que le taux d'inflation annuel s'est établi à 8,16 % en octobre 2026, contre 8,43 % le mois précédent, confirmant ainsi sa tendance à la baisse.

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Ce ralentissement de l'inflation annuelle, a-t-il poursuivi, a été observé dans la plupart des provinces, dont 16 ont enregistré des taux d'inflation à un chiffre.

Les provinces de Cuanza-Norte (5,97 %), Cuanza-Sul (6,35 %), Lunda-Norte (6,38 %) et Huambo (6,40 %) se sont distinguées par les taux les plus bas.

Selon Manuel Tiago Dias, « malgré ce ralentissement », les provinces de Cubango (12,47 %) et de Cabinda (10,31 %) ont affiché des taux annuels à deux chiffres.

Concernant les catégories de biens et services de l'Indice national des prix à la consommation (IPCN), il a indiqué que seule la catégorie « Éducation » maintient une variation à deux chiffres, avec un record de 15,82 %.

Circulation monétaire

Dans le domaine monétaire, la base monétaire, en monnaie nationale, s'est contractée de 5,63 % en octobre, après une expansion de 1,76 % en septembre. Les variations cumulées et annuelles se sont établies respectivement à 3,95 % et 17,16 %.

L'agrégat monétaire M2, en monnaie nationale, a enregistré une hausse de 1,30 % en octobre, portant ainsi la variation cumulée à 18,75 % et la variation annuelle à 22,03 %.

Le gouverneur de la BNA a indiqué que le stock de crédit à l'économie, en monnaie nationale, a progressé de 4,60 % en octobre, soit 349,14 milliards de kwanzas. En cumulé, la croissance s'élève à 7,44 %, soit 550,12 milliards de kwanzas, et en rythme annuel, à 12,64 %, soit 891,53 milliards de kwanzas.

Dans le secteur extérieur, l'excédent cumulé de la balance des biens s'est élevé à 18,04 milliards de dollars US au mois d'octobre, contre 12,71 milliards de dollars US à la même période en 2025, soit une hausse de 5,33 milliards de dollars US.

Manuel Tiago Dias a expliqué cette amélioration par la hausse de la valeur des exportations, qui a atteint 8,25 milliards de dollars US, portant le total cumulé à 33,76 milliards de dollars US.

Cette augmentation des exportations a été supérieure à celle des importations, qui se sont élevées à 2,91 milliards de dollars US. Au total, les importations ont atteint 15,72 milliards de dollars US.

Il a souligné que le niveau des importations reste principalement influencé par la valeur des importations de carburants, qui ont totalisé 4,34 milliards de dollars US, soit une hausse de 97,50 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les réserves internationales se sont élevées à 15,15 milliards de dollars américains en octobre, soit l'équivalent de 6,10 mois d'importations de biens et services.

Contexte international

Malgré un contexte de forte incertitude, de volatilité des marchés des matières premières et de détérioration des conditions financières, le directeur général de la BNA a déclaré que l'économie mondiale restait résiliente.

Le Fonds monétaire international, dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales publié en octobre 2026, a revu à la hausse ses prévisions de croissance du PIB mondial, les portant à 3,1 %, contre 3,0 % en juillet 2026.

Sur le marché des matières premières énergétiques, le prix moyen du pétrole brut Brent a été de 104,97 dollars américains le baril en octobre 2026, soit une hausse de 2,9 % par rapport au mois précédent.

Les conditions financières sur les marchés internationaux se sont détériorées avec la hausse des taux d'intérêt à court et à long terme, sous l'effet des pressions inflationnistes.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux directeurs de 0,25 point de pourcentage, et les perspectives de hausses en Europe et aux États-Unis demeurent.