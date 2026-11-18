Saurimo — Le gouverneur de la province de Lunda-Sul, Gildo Matias, a réaffirmé mardi, à Saurimo (Lunda-Sul), l'engagement du Gouvernorat local à poursuivre l'amélioration des conditions de travail dans les médias, afin de garantir un service de qualité aux citoyens.

Le gouvernant a tenu ces propos à l'issue d'une visite auprès des médias publics et privés de la province.

Il a souligné que l'amélioration des conditions de travail passe notamment par le renforcement des ressources humaines, des moyens techniques, des véhicules et des infrastructures, afin de contribuer à renforcer le rôle des médias.

Il a ajouté que l'Exécutif travaillera en étroite collaboration avec les médias, car ces derniers dépendent entièrement de sources et de divers acteurs pour l'accès à l'information.

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Par ailleurs, Gildo Matias a déclaré avoir pris connaissance de certaines difficultés rencontrées par de nombreux médias et a assuré que le Gouvernorat local interviendrait rapidement.

Il a précisé que ces problèmes seront résolus dès que des ressources financières seront disponibles, dans le but de servir l'intérêt public avec crédibilité.

Il a également mentionné que certaines des difficultés rencontrées devraient retenir l'attention du gouvernement, à commencer par la restructuration de Radio Lunda-Sul, qui fait partie du groupe Radio Nationale d'Angola (RNA), de l'ANGOP et de Radio Ecclesia, afin de redonner plus de dignité aux professionnels qui y travaillent.

Pendant plusieurs heures, le responsable, accompagné de membres du Gouvernorat local, a visité Radio Ecclesia, l'Agence de presse angolaise (ANGOP), la Radio Nationale d'Angola (RNA), la Télévision publique d'Angola (TPA) et Edições de Novembro (Jornal de Angola).