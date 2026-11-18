Pas de podium. Les deux jiu-jitsukas de la Grande Île engagés chez les Masters ont été en lice hier aux 18es championnats du monde « Gi » ou avec kimono à Abu Dhabi. Rina Wilson Razakarisoa, titulaire de la ceinture violette chez les Masters 2 dans la catégorie des -94 kg, a perdu en quart de finale contre le Géorgien Giorgi Labauri de la Team Noguera. En huitièmes de finale, Willy a défait le Hongrois Amr Abdeen du Commando Group.

Zo Aina Tsilavina Randriamanga, titulaire de la ceinture marron Master 2 chez les -77 kg, a été éliminé d'entrée en huitièmes par le Russe Sergei Zhdanov de la Team Tsuna.

Le dix-neuvième et dernier représentant malgache aux Mondiaux, Andy Rasamy Anoharana, a débarqué à Abu Dhabi hier. Le meilleur combattant du pays, Andy, titulaire de la ceinture marron, est l'unique engagé dans la catégorie des professionnels des -77 kg. Il montera sur le tatami le vendredi 20 novembre.