Les lecteurs étaient déjà au rendez-vous avant même le commencement de la séance. Présenté pour la première fois à Madagascar ce samedi, « Fortune », le premier roman d'ÉlieRamanankavana, a rapidement trouvé son public. Les exemplaires disponibles ont tous été vendus avant le début de la rencontre, affichant ainsi complet dès cette première présentation. Organisée sous la forme d'une discussion en tête-à-tête avec les lecteurs, la rencontre a permis à l'auteur de revenir sur les principales intentions littéraires de son ouvrage et de répondre aux questions du public.

Les discussions ont notamment porté sur la notion d'« esthétique de la corruption », qui renvoie à la manière dont le roman traduit cette sensibilité à travers son écriture. « Fortune est un livre corrompu, dans le sens où la langue y est altérée par le vécu de chaque personnage », explique Élie Ramanankavana. Le récit porte également les traces de l'oubli, notamment à travers l'ellipse, qui consiste à passer sous silence ou à survoler une partie des événements. Une construction narrative qui participe pleinement à l'identité de l'oeuvre.

L'auteur est également revenu sur la temporalité circulaire de « Fortune », rythmée par les révoltes populaires, qu'il rapproche de celle de « Litera A ».

Un premier roman remarqué

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Les deux oeuvres partagent en effet une même géographie, celle de Madagascar, et entretiennent un dialogue autour de la littérature d'idées qui sous-tend la fiction. Elles constituent, selon sa présentation, « les deux faces d'une médaille ».

Publié aux éditions Edern, « Fortune » marque une nouvelle étape dans le parcours d'Élie Ramanankavana, après la parution de ses deux recueils de poésie, « Encre et lumière » et « Mille naissances pour quelques morts ». Le roman mêle mémoire familiale, réalités sociales et histoire malgache. La famille y occupe une place centrale, nourrie notamment d'éléments inspirés de l'histoire personnelle de l'auteur et de celle de son épouse. À travers les trajectoires individuelles, il aborde des problématiques collectives et les révoltes populaires qui ont marqué le pays.

Poète de formation littéraire, l'auteur privilégie une écriture affranchie des frontières entre poésie et narration, pour questionner la misère, la corruption, la prédation et la déshumanisation. Son oeuvre interroge également les blessures et les ressentiments qui enferment les individus et les sociétés dans des cycles répétitifs, tout en ouvrant une réflexion sur la lucidité, la compréhension et le pardon. Cette première expérience romanesque lui a notamment permis de figurer parmi les douze premiers romans retenus dans la sélection finale du Prix Senghor du premier roman francophone et francophile.

Face à l'engouement suscité par cette première présentation, de nouveaux exemplaires sont attendus à la mi-décembre. Les ouvrages seront de nouveau disponibles chez Lecture et Loisirs (Samouraï) et Il était une fois, avant d'être proposés chez Mille Feuilles à partir de janvier. D'autres rencontres avec les lecteurs et séances de dédicaces sont également prévues, au fur et à mesure de la disponibilité des nouveaux exemplaires.