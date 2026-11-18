Fin de parcours pour Madagascar. Les Barea n'accéderont pas au troisième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations U23 de 2027, qualificative pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Ils ont été éliminés par les Amaglug-glug sud-africains sur un score cumulé de 4-2.

Déjà battus 0-1 à l'aller jeudi, les hommes de Boualem Mankour se sont inclinés 2-3 au retour, hier, dans un stade Lucas Moripe presque vide. Les locaux ont dominé la première période et rejoint les vestiaires avec deux buts d'avance grâce à un doublé de Qwan Plaatjies (8e, 27e). L'attaquant avait déjà inscrit l'unique but du match aller.

Plus entreprenants après la pause, les Barea ont mis la pression sur leurs adversaires. Brayans Raveloarison a réduit l'écart à la 56eminute, en reprenant un ballon dévié par le gardien sud-africain, puis repoussé par le poteau.

Les Malgaches ont toutefois manqué de précision dans la dernière passe et la finition. À la 68e minute, Mpho Phadime a redonné deux buts d'avance à l'Afrique du Sud d'une frappe enroulée dans la lucarne opposée.

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Les Sud-Africains ont dominé les dix dernières minutes, profitant de la fatigue des Barea au terme d'une rencontre très rythmée. Madagascar a néanmoins réduit une nouvelle fois l'écart dans le temps additionnel. Sur un coup franc tiré depuis le côté droit, William Raveloson a marqué de la tête (90e+1).

Le gardien malgache de l'ESTAC Troyes, Cladec Laguesse Christopher, s'est illustré par plusieurs arrêts. La rencontre a également été marquée, dès son début, par une altercation sur le banc entre le sélectionneur Boualem Mankour et son adjoint local, Herimanitra Rabeharisoa, dit Hery Be.

L'Afrique du Sud affrontera le Cameroun au troisième tour. Les Camerounais ont éliminé le Rwanda au tour précédent.