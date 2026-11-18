Le CEA Andranomanalina prépare la saison 2026-2027 en renforçant son encadrement technique. Promu en Top 12, la première division masculine du championnat de Madagascar de rugby à XV, le club accueille Heriniaina Rarivoson, plus connu sous le nom de coach Son. L'ancien entraîneur du FT Manjakaray prend les commandes de la formation jaune et bleue.

Pour sa première saison parmi l'élite, le CEA entend confirmer ses progrès et s'installer durablement au plus haut niveau national. Le recrutement de ce technicien expérimenté traduit les ambitions du club, qui souhaite également remporter des titres.

Dans une publication sur sa page Facebook, le CEA a souhaité la bienvenue à son nouvel entraîneur et présenté les grandes lignes de son projet. « Chaque saison est une occasion d'apprendre, de progresser et de repousser nos limites », souligne le club. Celui-ci entend poursuivre sa structuration et se professionnaliser progressivement, tout en contribuant au développement du rugby à Madagascar.

De son côté, le coach Son se dit impatient d'entamer cette nouvelle aventure. « J'aime relever le défi et mon objectif en tant que coach est de porter mon nouveau club vers le sommet et de remporter beaucoup de titres», confie-t-il. Ses ambitions rejoignent celles de ses nouveaux dirigeants.

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Heriniaina Rarivoson a quitté le FT Manjakaray en bons termes. Son ancien club lui a souhaité bonne chance lors d'un pot de départ organisé en son honneur.