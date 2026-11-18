Une figure engagée dans l'Église et la coopération internationale s'en est allée. Hery Aina Ramambasoa est décédé le 16 novembre 2026 à Madagascar, des suites d'une courte maladie, selon l'annonce de sa famille. Fils du feu pasteur Joseph Ramambasoa, ancien président de l'Église de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM) de 1972 à 1992, il était également connu pour sa proximité avec l'ancien président de la République Marc Ravalomanana. Sa disparition suscite de nombreuses réactions dans son entourage et auprès de ceux qui ont croisé son chemin.

Son parcours s'est construit autour de la foi, du partage et du service. Très tôt engagé dans le mouvement étudiant chrétien, il s'est intéressé aux questions de justice sociale et au dialogue entre les communautés. Titulaire d'un master en économie solidaire, il a ensuite orienté sa carrière vers la coopération internationale et le développement. Il a notamment travaillé au sein de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), avant d'occuper des fonctions de conseiller auprès de l'ambassade de Madagascar à Berlin, en Allemagne.

Son engagement s'est également illustré le domaine religieux. Au sein de la Presbyterian Church (U.S.A.), il a assumé des responsabilités internationales, notamment comme coordinateur de zone par intérim pour l'Asie-Pacifique et agent de liaison régional pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Installé aux Fidji avec son épouse Noro, il a contribué au développement des relations entre cette Église américaine et plusieurs communautés chrétiennes de la région, notamment en Indonésie, aux Philippines et en Thaïlande. Son engagement portait particulièrement sur le dialogue interreligieux et le renforcement des partenariats entre les Églises.

Les hommages se multiplient depuis l'annonce de son décès. Parmi les témoignages figure celui de Vola Rakotondrazafy, l'une de ses amies, qui évoque la disparition d'un ami, mais surtout d'un grand frère et d'un conseiller. Elle rappelle notamment leur rencontre à Berlin, en février 2009, alors qu'elle effectuait une mission professionnelle dans la capitale allemande.

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« Toute seule et perdue dans la ville enneigée, il m'a soutenue constamment pour que ma mission professionnelle soit une réussite », témoigne-t-elle. À l'époque, Hery Aina Ramambasoa travaillait au sein de l'ambassade de Madagascar à Berlin. Au-delà de cet épisode, elle souligne qu'il a continué, au fil des années, à l'accompagner dans ses choix, notamment en matière d'éducation, d'orientation et de foi.

Elle garde surtout le souvenir d'un homme profondément attaché au service des autres, particulièrement au sein de l'Église. Sa bienveillance et ses conseils ont également marqué leur relation. « Il m'a appris ce qu'est l'esprit de service », souligne-t-elle dans son hommage.

Hery Aina Ramambasoa laisse derrière lui son épouse Noro, sa soeur Vero et toute sa famille. Ses obsèques sont prévues ce samedi à Madagascar.