Un million d'ariary économisé. Originaire de Sainte-Marie, un homme parti chercher des moyens de subsistance à Soanierana Ivongo est revenu sur son île après avoir appris qu'une campagne médico-chirurgicale gratuite y était organisée. Du 10 au 12 novembre, à l'hôpital d'Ambodifotatra, il a pu bénéficier d'une intervention chirurgicale réalisée avec succès par une équipe de médecins militaires. Il poursuit actuellement son traitement et respecte les recommandations médicales. Selon ses estimations, cette opération lui aurait coûté près d'un million d'ariary.

Préférant garder l'anonymat, il témoigne néanmoins d'une réalité à laquelle de nombreux patients sont confrontés : le coût élevé des soins spécialisés. Faute de moyens financiers, certaines interventions sont reportées, voire inaccessibles. Pour cet habitant de Nosy Boraha, la campagne a ainsi permis de surmonter cet obstacle et de bénéficier d'une prise en charge qu'il n'aurait pas pu financer par ses propres moyens.

Une cinquantaine de médecins militaires, issus de différentes spécialités, ont pris part à cette mission organisée à l'occasion du 135e anniversaire du Centre hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA). En trois jours, les équipes ont effectué 1 650 consultations, selon le bilan consolidé. L'ophtalmologie arrive en tête avec 454 consultations, suivie de l'odontostomatologie (262), de la cardiologie et de la médecine interne (236), de la neurochirurgie (228), de la chirurgie viscérale et traumatologique (175), de la pédiatrie (173) et de l'oto-rhino-laryngologie (122). À ces consultations s'ajoutent 171 échographies abdominales.

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Sur le volet chirurgical, 98 patients ont été opérés, dont 73 dans les domaines viscéral et général, huit en orthopédie et traumatologie et 17 en ORL. Les équipes ont également procédé à 433 extractions dentaires, réalisé 91 électrocardiogrammes et 55 échocardiographies. Des médicaments ont par ailleurs été distribués gratuitement afin d'assurer la poursuite des traitements. En neurochirurgie, le bilan fait état d'un cas d'hydrocéphalie pris en charge et de deux évacuations sanitaires programmées vers le CENHOSOA.