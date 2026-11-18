Le niveau d'eau à Andekaleka continuerait de baisser, selon une source locale. Les opérations de pluies provoquées, organisées du 14 au 17 novembre, n'ont pas produit les résultats escomptés. « Aucune goutte de pluie n'est tombée ici depuis le début samedi (ndlr : début annoncé des opérations) », indique Claudine Soatombo, maire d'Andekaleka, hier.

À Mantasoa, où se trouve le lac qui alimente la centrale de Mandraka, les précipitations ont également été faibles. « La pluie n'est tombée que dimanche soir, en faible quantité », rapporte une source locale.

Un technicien de la direction générale de la Météorologie explique que les conditions météorologiques nécessaires à la réalisation de ces opérations étaient réunies, mais que certains facteurs ont pu compromettre la formation des précipitations. « Au début des opérations, notre équipe a constaté la présence de fumées liées aux feux dans cette zone. Cela a probablement réduit les chances de précipitations », avance-t-il.

Optimiste

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le maire d'Andekaleka, des paysans pratiquent actuellement la culture sur brûlis dans cette zone. Le technicien de Météo Madagascar reste toutefois optimiste quant à l'arrivée des pluies. « Il devrait quand même pleuvoir ce soir (ndlr : hier soir) », indique-t-il.

La Jirama a lancé ces opérations de pluies provoquées afin de relever le niveau d'eau des barrages alimentant les centrales hydroélectriques, notamment ceux d'Andekaleka, de Tsiazompaniry et de Mandraka, en cette période d'étiage.