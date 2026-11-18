La rage demeure une menace à Madagascar. « Les prélèvements sanguins effectués sur 1 130 chiens dans le cadre du projet AfriCam ont révélé la circulation de plusieurs agents pathogènes responsables de maladies infectieuses canines », indique Tafita Todisoa Rakotoarimanana, directeur de cabinet auprès du ministère de l'Élevage, hier, lors de l'atelier de restitution finale du projet, à l'hôtel Ibis Ankorondrano.

Face à cette situation, la lutte contre la rage devient une priorité pour le ministère de l'Élevage. Un programme de vaccination gratuite est prévu dans plusieurs communes, en collaboration avec les vétérinaires sanitaires communaux, selon ce directeur de cabinet. Il indique que le ministère a récemment commandé plusieurs lots de vaccins.

Le projet AfriCam a, par ailleurs, permis de renforcer les capacités de Madagascar. L'Institut Pasteur de Madagascar dispose désormais d'une plateforme de sérologie multiplex capable d'étudier 21 virus simultanément et d'une technique permettant de mesurer l'immunité contre la rage, jusque-là réalisable seulement à l'étranger. Une biobanque relative à la faune sauvage (espèces, prélèvements, parasites) a également été constituée et servira de référence dans le futur.

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Le projet AfriCam est coordonné par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et co-coordonné par l'Institut de recherche pour le développement (IRD), avec le financement de l'Agence française de développement (AFD). L'objectif de ce projet, selon Véronique Chevalier, coordonnatrice du projet, est de renforcer la surveillance des maladies d'origine zoonotique, émergentes ou non, et prioritaires, surtout pour Madagascar.