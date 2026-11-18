De la mode à l'architecture intérieure, le raphia malgache trouve de nouveaux débouchés. Alors que la fibre est encore majoritairement exportée à l'état brut, des entreprises misent sur la transformation locale pour accéder au marché du luxe.

Des oeuvres en raphia sont exposées dans le hall de l'aéroport international d'Ivato. Réalisées pour la plupart par des artistes malvoyants ou non-voyants, ces pièces ont été présentées hier à l'occasion de la Journée mondiale du passager. Lors du vernissage, Made For A Woman, entreprise sociale et marque de mode durable, a présenté son ambition de faire une place au raphia malgache sur le marché international du luxe.

« Nous avons des partenaires comme Chloé ou encore Fendi, qui voient dans le raphia un matériau à très forte valeur ajoutée », a expliqué Alice Debeuckelaere, directrice artistique de Made For A Woman. Selon elle, l'exposition illustre la diversité des usages de cette fibre. La marque entend s'appuyer sur le savoir-faire des artisans malgaches pour en faire une « filière d'excellence».

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Dans les collections de Jacquemus et de Loewe, les sacs en raphia tressé se vendent généralement entre 500 et 1 200 euros. Chez Prada, certains modèles peuvent atteindre 1 800 euros. En concevant et en fabriquant ses pièces à Madagascar, Made For A Woman cherche à retenir une plus grande part de cette valeur dans le pays. Selon le média ukrainien Mezha, un sac en raphia recyclé de la marque se vend 890 dollars, tandis qu'une robe dont le tissage a nécessité plusieurs mois dépasse 1 700 dollars. La marque britannique Sahara London affiche, pour sa part, des sacs en raphia tressés à la main à Madagascar entre 109 et 175 livres sterling, selon les modèles.

La fibre trouve aussi des débouchés dans la décoration et l'architecture intérieure. Les données sur ces marchés restent toutefois moins documentées que celles du secteur de la mode.

Selon les données des Assises nationales de la filière raphia, compilées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, Madagascar produit environ 80 000 tonnes de raphia par an.