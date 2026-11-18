Le ministère des Transports et de la Météorologie renforce son dispositif de lutte contre la corruption à travers une plateforme numérique permettant aux citoyens de signaler les pratiques irrégulières dans le secteur. Gratuite et disponible en malgache et en français sur le site www.mtm.gov.mg, cette initiative entend promouvoir la transparence et améliorer la qualité des services proposés aux usagers.

Désormais, les citoyens peuvent dénoncer les abus et les irrégularités sans avoir à se rendre dans les bureaux de l'administration. La plateforme offre également la possibilité de joindre des éléments de preuve, tels que des photographies ou des documents. Chaque signalement est associé à un code de suivi permettant à son auteur de s'informer sur l'avancement du dossier. La confidentialité de son identité est, par ailleurs, préservée.

« Tous les signalements peuvent être reçus, même ceux effectués de manière anonyme, à condition d'apporter des preuves, notamment des photos », souligne le ministre des Transports et de la Météorologie, Herizo Ramanambola Andrianavalona. Il encourage ainsi les usagers à fournir des informations précises et documentées pour faciliter l'examen des faits.

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Au-delà de la dénonciation, l'enjeu concerne le quotidien des citoyens et le fonctionnement de l'économie. Dans les transports, les irrégularités et la corruption peuvent fragiliser la confiance des usagers, pénaliser les opérateurs respectueux des règles et compliquer les déplacements. Un signalement peut contribuer à identifier les dysfonctionnements et à favoriser un service plus fiable et équitable. Pour les ménages et les entreprises, la qualité du transport conditionne l'accès au travail, aux marchés et aux services.

Le ministère affirme que chaque dossier fera l'objet d'un suivi jusqu'à son traitement définitif et qu'aucun arrangement ne sera accepté. Leur examen sera confié au Bureau de coordination générale d'investigation et promotion de l'intégrité ainsi qu'à l'Inspection et promotion de l'intégrité, qui assureront également leur transmission aux autorités compétentes.