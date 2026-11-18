Les élus nationaux et provinciaux, cadres et militants du parti de Modeste Bahati Lukwebo ont investi, lundi 16 novembre 2026, le bâtiment de la Territoriale. Ils ont déposé un mémorandum au Ministère de l'Intérieur et réclamé la prise d'acte des résolutions de leur Congrès, tout en dénonçant les manoeuvres de frondeurs qu'ils attribuent à André Mbata et d'un Conseil privé du Chef de l'Etat. Sur les banderoles, on pouvait lire notamment : « Entérinez les résolutions du 4e Congrès de l'AFDC » et « L'AFDC reste une et indivisible ».

Ce message est adressé à Jacquemain Shabani, Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui semble hésitant à entériner les résolutions du Congrès tenu depuis le 15 mars 2026. Ce congrès, auquel ont pris part des frondeurs du parti, avait reconduit l'honorable sénateur et professeur Modeste Bahati Lukwebo à la tête du parti, en qualité d'Autorité morale statutaire.

A en croire le secrétaire général Guy Richard Malonga, les manifestants sont venus avec le condensé des différentes correspondances entre leur parti et le ministère de l'Intérieur. « Nous sommes venus avec le condensé des différentes correspondances entre le Vice-Ministère et notre parti, pour permettre que, si une des copies a été perdue, qu'on puisse la retrouver à travers les courriers que nous avons déposés aujourd'hui.

C'est juste solliciter la prise d'acte de nos résolutions de notre Congrès. L'AFDC est un parti connu, un grand parti ; son initiateur connu dont le mandat a été renouvelé au quatrième Congrès ordinaire tenu à Béatrice Hôtel. Nous pensons qu'en tant que fait privé, le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, n'a qu'à prendre acte pour permettre à ce que nous puissions travailler dans la quiétude.

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Nous sommes un parti très discipliné ; il faut éviter que demain il y ait des affrontements sur le terrain, ça ne sera pas une bonne chose. Nous sommes un parti très discipliné, voilà pourquoi nous continuons à privilégier les voies pacifiques afin que nous puissions rentrer dans nos droits », a déclaré le secrétaire général de l'AFDC.

Pour rappel, depuis neuf mois que s'était tenu le Congrès, l'AFDC avait déposé en bonne et due forme ses résolutions au ministère de l'Intérieur. Jacquemain Shabani, qui était censé en prendre acte, n'a jamais donné une suite favorable à cette démarche.

Le patron de la Territoriale évoque, selon l'AFDC, l'opposition d'un groupe de frondeurs entretenus par une main noire bien identifiée, alors exclus du parti, dont certains ont des démêlés judiciaires et ne peuvent engager la formation politique.

Complétant son secrétaire général, le Député National Landry Tshizungu exprime son indignation face à cette situation : « Nous devons nous exprimer et nous étonner de voir que le parti politique, qui est un fait privé, est en train de prendre d'autres allures au ministère de l'Intérieur.

La question que nous devons nous poser, c'est de savoir si c'est toujours le même ministère de l'Intérieur qui a la gestion des partis politiques, parce que nous sommes en train de voir que le désordre est en train d'être institutionnalisé. Normalement, prendre acte de nos résolutions ne devrait pas se négocier ».

Dans la foulée, le secrétaire général de l'AFDC, accompagné des élus nationaux, provinciaux et sénateurs ainsi que des cadres du parti, a déposé le mémorandum du parti au ministère de l'Intérieur. En somme, le Congrès du parti étant l'organe suprême, ses résolutions sont opposables à tous, rappelle l'AFDC.

Cependant, l'opinion s'interroge sur cet acharnement contre Modeste Bahati Lukwebo, membre du présidium de l'Union sacrée, dont le traitement est jugé défavorable alors que son apport à la famille politique au pouvoir est sans mesure commune. L'opinion retient également que le secrétaire permanent de l'Union sacrée est l'un des semeurs de trouble au sein de l'AFDC.

Bien que la main noire qui entretient ces frondeurs ait été identifiée -- André Mbata --, celui-ci a récemment accordé une audience aux frondeurs, après leur itinérance infructueuse dans le Kasaï.

Qu'apportent politiquement ces frondeurs au sein de l'Union sacrée ? Aucune moisson législative, constate l'opinion. Le seul mérite est de semer le désordre, qui devient institutionnalisé avec le concours de ce conseiller privé du Chef de l'Etat identifié par l'honorable sénateur Bahati Lukwebo.

L'AFDC reste un parti uni et indivisible, souligne son Autorité morale. Modeste Bahati Lukwebo n'entend pas baisser les bras face à cette injustice : « Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour défendre l'AFDC aux mains des prédateurs. »