La restauration de la confiance des citoyens dans la justice congolaise passe par l'indépendance, la discipline et l'intégrité de ceux qui la rendent. C'est le message central délivré mardi à Kinshasa par le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Dieudonné Kamuleta Badibanga, devant les premiers présidents des Cours d'appel, les procureurs généraux près ces juridictions et les greffiers principaux près la Cour de cassation. Il a notamment mis en garde contre les pressions politiques, les intérêts particuliers, la corruption et les pratiques de complaisance susceptibles de fragiliser l'institution judiciaire.

La rencontre s'est tenue dans l'amphithéâtre Marcel Lihau de la Cour de cassation, en marge de la session de renforcement des capacités organisée à l'intention de ces responsables judiciaires. Dieudonné Kamuleta était assisté du Premier président de la Cour de cassation et 2ème vice-président du CSM, Élie Léon Ndomba Kabeya, ainsi que du procureur général près la Cour de cassation et 3ème vice-président du CSM, Firmin Mvonde.

Dès l'ouverture des échanges, le président du CSM a privilégié les présentations individuelles, dans une démarche visant à consolider les relations au sein de la famille judiciaire. Il a ensuite placé son intervention sous le signe de la responsabilité institutionnelle, rappelant l'ampleur des attentes de la population à l'égard du pouvoir judiciaire.

« Nous devons faire en sorte que nous soyons des remparts pour la préservation de la paix sociale », a-t-il déclaré, soulignant les prérogatives importantes que la Constitution reconnaît aux magistrats.

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L'indépendance, un droit du peuple

L'une des principales exigences formulées par Dieudonné Kamuleta concerne l'indépendance de la magistrature. Il a tenu à rappeler qu'elle ne constitue pas un privilège personnel des magistrats, mais un droit fondamental des citoyens, qui doivent pouvoir compter sur une justice impartiale et protectrice. « L'indépendance de la magistrature n'est pas un droit du magistrat, mais plutôt un droit du peuple », a-t-il insisté.

Dans le même esprit, il a fermement rejeté toute subordination des magistrats aux intérêts politiques. « Nous refusons avec la dernière énergie d'être sous les ordres des politiciens », a-t-il martelé, rappelant que l'autorité judiciaire ne tire sa légitimité que de la loi.

Le président du CSM a également dénoncé les compromissions avec des réseaux d'intérêts particuliers et les comportements susceptibles de porter atteinte à la crédibilité des juridictions. Il a particulièrement interpellé les procureurs généraux sur leur responsabilité dans l'application rigoureuse des lois.

« On ne peut pas être des procureurs généraux conciliateurs », a-t-il averti, avant de préciser que le ministère public doit faire respecter les lois de la République sans verser dans les pratiques abusives ou les tracasseries contre les opérateurs économiques.

Corruption et indiscipline dans le viseur

La lutte contre la corruption et le respect de la déontologie ont constitué un autre axe majeur de son intervention. Dieudonné Kamuleta a annoncé que le bureau du CSM ne ménagera aucun effort pour préserver l'éthique professionnelle au sein de la magistrature. Il a appelé chaque responsable judiciaire à faire preuve d'exemplarité et à exercer pleinement son leadership.

« La discipline dans la magistrature, c'est cela la force », a-t-il souligné, invitant les chefs de juridiction et de ressort à entretenir des relations professionnelles saines avec leurs collaborateurs.

Il a, par ailleurs, insisté sur le courage dans la prise des décisions judiciaires et dénoncé la communication irrégulière des dossiers, particulièrement inadmissible au niveau des juridictions de jugement. Les magistrats ont également été invités à accepter les affectations partout où les nécessités du service public de la justice l'exigent, plutôt que de rechercher systématiquement les postes offrant les meilleures conditions de confort.

Au terme de ces échanges, Dieudonné Kamuleta a réaffirmé sa confiance dans les capacités de la justice congolaise à protéger les citoyens et à contribuer à la stabilité nationale. Un appel qui place les responsables judiciaires devant une exigence essentielle : faire de l'indépendance et de l'intégrité des principes effectifs de leur action quotidienne.