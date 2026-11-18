Face à la 17e vague de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, le Ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a apporté une contribution de 1,1 million de dollars américains, au nom du secteur minier, pour soutenir les efforts de riposte. Un geste qui revêt également une dimension particulière pour ce fils de la Grande Orientale, région dont les populations sont elles aussi confrontées à cette urgence sanitaire.

La solidarité nationale face à Ebola se traduit aussi par des actes concrets. Ce mardi 17 novembre 2026, le Ministre des Mines, Son Excellence Louis Watum Kabamba, a officiellement remis un chèque de 1 100 000 dollars américains à la Coordination générale du Système de Gestion d'Incident de la Maladie à Virus Ebola, 17e vague (SGI MVE 17), représentée par le Docteur Jean-Jacques Muyembe.

La cérémonie s'est déroulée en présence des Honorables Députés nationaux et Sénateurs issus de la Grande Orientale, ainsi que des membres du Cabinet du Ministre des Mines. Cette contribution du secteur minier s'inscrit dans la dynamique de mobilisation nationale impulsée par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et mise en oeuvre sous la coordination de la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka. Elle traduit la volonté de faire participer les différents secteurs de la vie nationale à la lutte contre cette urgence sanitaire.

Prenant la parole à cette occasion, Louis Watum Kabamba a souligné l'importance de la solidarité et de l'engagement collectif face à cette épidémie. Au-delà de ses responsabilités gouvernementales, ce geste revêt une dimension humaine et communautaire particulière. Fils de la Grande Orientale, Louis Watum Kabamba reste profondément attaché à cette région, dont certaines populations sont aujourd'hui éprouvées par Ebola.

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Sa contribution prend ainsi une résonance particulière : celle d'un responsable national qui engage les ressources de son secteur, mais aussi d'un fils qui demeure attentif aux difficultés de sa terre d'origine. Réceptionnant cette contribution au nom de la Coordination générale de la riposte, le Docteur Jean-Jacques Muyembe a salué cet appui, soulignant son importance dans le contexte actuel de la lutte contre la maladie à virus Ebola.

Cette marque de solidarité a également été saluée par le représentant de la Grande Orientale, qui, au nom de cette communauté, a exprimé sa reconnaissance au Ministre des Mines pour cette contribution en faveur des populations confrontées à l'épidémie.

À travers cette contribution de 1,1 million de dollars américains, Louis Watum Kabamba inscrit l'action du secteur minier dans un effort qui dépasse les enjeux économiques : celui de la solidarité nationale, de la protection des populations et de la préservation de la vie humaine. Un engagement qui traduit à la fois ses responsabilités de Ministre de la République et son attachement à la Grande Orientale, sa terre d'origine.