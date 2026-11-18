La 5e revue d'évaluation de la FEC et de la FRD est en cours. La mission du FMI coïncide avec le débat en vue de l'adoption du projet de loi de finances 2027.

Un bras de fer. C'est ce qui se déroule lors des réunions dans le cadre de la 5e revue d'évaluation des programmes du Fonds monétaire international (FMI), à savoir la Facilité élargie de crédit (FEC) et la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Cette 5e revue d'évaluation coïncide avec l'étude du projet de loi de finances 2027, à l'Assemblée nationale. Ce sont certaines mesures prévues dans le projet de texte budgétaire qui font l'objet d'une rude négociation entre l'Exécutif et les émissaires de l'institution de Bretton Woods, conduits par Constant Lonkeng, chef de mission. Bien que les communiqués de presse rapportant la teneur des batteries de réunions qui se sont déroulées depuis lundi semblent policés, certains passages laissent néanmoins entrevoir l'âpreté des discussions.

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« Les discussions ont également porté sur l'adaptation de ces programmes aux priorités nationales et aux réalités économiques et sociales de Madagascar, dans le respect des choix et des politiques nationales de développement », indique par exemple le communiqué de la Primature publié hier. La missive rapporte la tenue d'une réunion entre la mission d'évaluation du FMI et le gouvernement, à Mahazoarivo. La Chambre basse est même mise à contribution dans les négociations pour convaincre l'institution de Bretton Woods.

Une rencontre entre les émissaires du FMI et les députés s'est déroulée dans la salle des séances plénières de l'institution de Tsimbazaza, lundi. À s'en tenir aux échanges à l'Assemblée nationale, la question du prix du carburant constitue le principal point d'achoppement. L'objectif, dans l'immédiat, serait de convaincre l'institution financière internationale de l'opportunité de la décision étatique de suspendre l'ajustement automatique des prix à la pompe.

Risque

Une initiative afin de limiter les effets de la hausse du prix du pétrole sur le marché mondial en raison de la guerre au Moyen-Orient. Ensuite, la finalité serait de l'amener à accepter une révision des conditionnalités de ses programmes d'aide budgétaire.

En raison du plafonnement du prix du carburant, le Conseil d'administration du FMI a reporté une réunion portant sur le décaissement d'une nouvelle tranche de la FEC et de la FRD, en juillet. L'État a justement demandé au Board du FMI une dérogation sur l'application de l'ajustement automatique des prix à la pompe, ainsi qu'une modification des critères de performance. Finalement, le FMI a acté le décaissement de 155 millions de dollars, fin septembre. Toutefois, le Conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods n'a pas signé un chèque en blanc.

L'institution financière met l'accent sur la nécessité de renforcer la mobilisation des recettes intérieures et d'améliorer la gestion des finances publiques. Le FMI insiste aussi sur l'application du mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant.

« (...) la mise en oeuvre intégrale du mécanisme de tarification automatique des carburants d'ici janvier 2027, assortie de mesures d'atténuation ciblées pour les populations les plus vulnérables, permettra de réorienter les ressources publiques limitées vers l'éducation, la santé et la protection sociale, tout en contribuant à maîtriser les risques budgétaires face à la forte volatilité des prix mondiaux du pétrole (...) », a déclaré Nigel Clarke, directeur général adjoint et président par intérim du FMI, fin septembre.

Par ailleurs, la hausse de la taxe sur le gazole pour l'aligner sur celle de l'essence est inscrite parmi les conditionnalités de la FRD. Une mesure prévue dans le projet de loi de finances 2027. Plusieurs initiatives fiscales comprises dans ce texte visent justement à se conformer aux critères de performance liés aux programmes du FMI. Cependant, l'État veut visiblement amener l'institution de Bretton Woods à fléchir sa position sur la question du carburant avant le vote du projet de texte budgétaire. Durant la rencontre entre la délégation du FMI et les députés, lundi, ces derniers ont martelé le risque « d'une explosion sociale » que pourrait engendrer la hausse des prix à la pompe.