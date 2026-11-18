Face à la concurrence touristique dans l'océan Indien, les Seychelles misent sur une coopération accrue entre les destinations membres des Îles Vanille. L'enjeu est de mutualiser les atouts de chaque territoire, de renforcer leur présence sur la scène internationale et de positionner le tourisme comme un levier de développement économique régional.

À l'invitation de l'Office régional du tourisme de Diego-Suarez (ORTDS), en collaboration avec l'Office national du tourisme de Madagascar, la destination Nord de Madagascar accueille, du 17 au 19 novembre, deux personnalités du tourisme régional et international : Alain St.Ange, ancien ministre seychellois du Tourisme, de l'Aviation civile, des Ports et de la Marine, aujourd'hui ambassadeur itinérant auprès du bureau du président des Seychelles, et Pascal Viroleau, spécialiste du développement touristique insulaire et du tourisme durable. Cette étape fait suite à trois rencontres institutionnelles et économiques organisées dans la capitale.

Au coeur de cette mission figure une ambition: faire des Îles Vanille une véritable destination touristique régionale, capable de rayonner sur les marchés internationaux. Il s'agit de construire une offre commune, combinant les atouts des différentes îles pour attirer davantage de visiteurs et générer de nouvelles retombées économiques au bénéfice des populations locales.

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À leur arrivée à l'aéroport d'Antsiranana, les deux visiteurs ont été accueillis par les autorités locales, conduites par le chef de région Diana, ainsi que par les professionnels du tourisme. Leur séjour est consacré à la découverte des potentialités de la région, à la promotion de ses sites et aux échanges avec les opérateurs locaux.

Conçu comme une véritable immersion sur le terrain, le programme prévoit la découverte de plusieurs sites emblématiques du Nord, notamment les Tsingy Rouges, les Trois Baies, la Montagne des Français, le port... Des rencontres avec les opérateurs touristiques, les autorités locales et les partenaires sont également prévues afin d'explorer les possibilités de collaboration.

Après un point de presse à l'aéroport, la délégation seychelloise s'est directement rendue aux Tsingy Rouges, dans le district d'Antsiranana-II.

Pour l'ORTDS, cette mission doit déboucher sur des résultats concrets. L'objectif affiché est notamment d'inscrire Antsiranana dans au moins un produit touristique combiné des Îles Vanille, commercialisé à l'international.

Le tourisme, une richesse à partager

Pour Alain St.Ange, cette visite constitue une occasion de découvrir les potentialités touristiques du Nord et d'identifier les pistes de collaboration avec les acteurs locaux.

« Il y a toujours des possibilités », a-t-il affirmé, soulignant que la réussite d'une telle démarche repose avant tout sur une volonté politique affirmée et une implication effective des populations dans l'industrie touristique.

L'ancien ministre défend un tourisme inclusif, dont les retombées ne doivent pas être réservées à quelques opérateurs ou investisseurs. Il estime que toutes les couches de la population doivent pouvoir bénéficier des revenus générés par ce secteur. « C'est la seule industrie qui peut mettre de l'argent dans la poche de chaque citoyen », a-t-il insisté, plaidant ainsi pour une meilleure redistribution des richesses issues du tourisme.

Il a, par ailleurs, évoqué les défis à relever pour développer la destination Antsiranana. Le renforcement des liaisons aériennes et l'amélioration de l'accessibilité figurent parmi les conditions essentielles à son essor. À ses yeux, les perspectives touristiques de la région resteront limitées tant que ces contraintes ne seront pas résolues.

De son côté, Pascal Viroleau a appelé à dépasser les stratégies de promotion menées individuellement par chaque île. Les destinations de l'océan Indien doivent désormais apprendre à se présenter comme un ensemble cohérent sur les marchés internationaux.

Cette approche repose sur la complémentarité des territoires, à travers leurs patrimoines culturels, leurs paysages, leurs produits emblématiques et leurs traditions.

Évoquant les liens historiques, culturels et humains qui unissent les peuples de l'océan Indien, il a également insisté sur la dimension humaine de cette coopération. Les Îles Vanille constituent, selon lui, une véritable famille dont les membres ont tout intérêt à unir leurs efforts pour renforcer leur attractivité.

Pour l'ORTDS, cette visite représente ainsi une opportunité stratégique de consolider la visibilité internationale de la région, de concrétiser des offres touristiques combinées et de nouer des relations durables avec les opérateurs et les marchés émetteurs.