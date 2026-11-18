L'affaire Ambohimalaza est de nouveau sur le devant de la scène. Le ministère de la Justice annonce la retransmission en direct du procès de cette affaire, également appelée « anniversaire noir », sur la télévision nationale malagasy (TVM).

Entre transparence et dignité

L'initiative est inédite, car elle relance le débat sur la transparence de la justice. Mais la médaille a aussi son revers. En effet, si la volonté de permettre aux citoyens de suivre le déroulement d'une affaire judiciaire majeure est compréhensible et même louable, elle soulève néanmoins une question fondamentale : jusqu'où peut-on aller au nom de la transparence ? Dans les grandes démocraties, la publicité des débats judiciaires est un principe essentiel de l'État de droit. Elle garantit que la justice s'exerce sous le regard de la société.

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Mais publicité ne signifie pas nécessairement médiatisation. La retransmission télévisée d'un procès criminel reste une pratique encadrée et souvent limitée, précisément pour préserver la dignité des victimes, la sérénité des débats, la présomption d'innocence et les droits des personnes mises en cause. Car, au-delà de cette tendance du régime actuel à faire sensation à grands coups de communication, un procès n'est ni un spectacle ni une émission de télévision. Derrière les accusations, les témoignages et les confrontations, il y a des vies humaines, des souffrances, des familles et des réputations.

Quoi qu'il en soit, dans cet exercice, l'enjeu ne devrait pas être simplement de montrer que la justice est transparente, mais de démontrer qu'elle est indépendante, impartiale et respectueuse des droits fondamentaux. La transparence est indispensable. Mais elle ne saurait devenir une fin en soi, encore moins se faire au détriment de la dignité humaine.