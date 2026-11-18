Deux accidents mortels en l'espace de quelques heures ont endeuillé les routes nationales. À Antsohihy comme à Betroka, des véhicules Sprinter ont été impliqués dans des drames qui ont fait au moins 37 morts. À Betroka, cinq personnes sont encore portées disparues.

26 morts à Betroka

Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, entre 1 heure et 2 heures du matin, au niveau de la rivière Sakave, dans la commune rurale d'Ianabinda, district de Betroka. Un Sprinter transportant des passagers de Bekitro vers Antananarivo a été surpris par une soudaine montée des eaux alors qu'il traversait un passage d'environ 25 mètres. Le véhicule se trouvait déjà au milieu de la traversée lorsque ses phares se sont brusquement éteints. Quelques instants plus tard, la crue l'a emporté. La plupart des passagers dormaient.

26 corps ont été retrouvés et cinq personnes sont toujours portées disparues

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Neuf passagers ont, en revanche, survécu. Quatre d'entre eux ont réussi à sortir du véhicule en brisant les vitres latérales et ont donné l'alerte aux habitants des environs vers 2 heures. Les victimes ont été retrouvées à l'extérieur du Sprinter, emportées par les eaux. Deux survivants présentant des blessures au front ont reçu des soins, sans nécessiter d'hospitalisation. Les recherches se poursuivent avec la participation des habitants et de la Gendarmerie. Hier matin, le véhicule se trouvait encore dans l'eau malgré la baisse du niveau de la rivière. Un camion a été mobilisé pour tenter de le dégager.

Selon les informations recueillies sur place, le Sprinter était un véhicule de location. Il revenait d'Ambondromamy après avoir transporté une dépouille vers le Sud et avait pris des passagers en cours de route. Le chauffeur a été placé sous surveillance pour sa sécurité, dans un contexte marqué par la colère et la douleur des familles.

11 morts à Antsohihy

Quelques heures plus tôt, un autre Sprinter avait été impliqué dans un accident mortel à Antsohihy, entre Anahidrano et Betomendry. Onze personnes ont perdu la vie, selon les informations communiquées par la maire d'Antsohihy, Harinomenjanahary Vanessa Justicia. Face à la gravité de la situation, le gouvernement a dépêché un avion spécial pour évacuer les blessés graves vers Antananarivo. Une délégation conduite par le ministre chargé de la région Sofia, accompagnée notamment du ministre délégué chargé de la Gendarmerie et du ministre de la Santé publique, s'est également rendue sur place.

La délégation a présenté la solidarité du gouvernement aux victimes et aux familles endeuillées et s'est engagée à apporter le soutien nécessaire aux personnes touchées. Au total, ces deux accidents ont fait au moins 37 morts. Un lourd bilan qui vient une nouvelle fois endeuiller les routes nationales, alors que les circonstances exactes de chacun des deux drames doivent encore être établies.